Pogon 4x4 pred zimo: koliko denarja zares potrebujemo?

Ignis je letos dobil povsem novo masko, kjer izstopa 4 x "U" in 1 x "S". Foto: Gašper Pirman Prihajajoči zimski dnevi napeljujejo šoferske misli na ustrezno opremo, med katero poleg pnevmatik sodi tudi štirikolesni pogon. Potem ko smo allgrip že vozili v hibridni vitari in SX4-crossu, smo preizkusili še oba manjša suzukija, swifta in ignisa. Vozili z enakim pogonskim sklopom smo po naključju testirali istočasno, zato smo se odločili za skupno poročanje.

Pri štirikolesnem pogonu smo vedno najprej poudarjali prednosti pri voznih lastnostih. Razglabljali smo o lažjem speljevanju brez spodrsavanja, pospeševanju, bolj zanesljivi vožnji skozi ovinke in sploh o stiku med kolesi in podlago, posebej, ko je mokra, zasnežena, ledena, makadamska … In potem so tu še terenska vozila iz posebnih poglavij.

Seveda nikoli nismo pozabili omeniti še dveh pomembnih prednosti "štiripogoncev", in sicer, dodatne športne lastnosti in bolj zanesljivo vleko priklopnih vozil. Takoj povemo, da oba mala suzukija z 81 "konji" obeh navedenih prednosti ne moreta prav uspešno uveljavljati, za oba pa brez dvoma veljajo navedbe v odstavku višje.

Pomembnejše razlike med avtomobiloma:

suzuki ignis 1.2 hibrid allgrip elegance suzuki swift 1.2 hibrid allgrip elegance motor: bencinski (61,8 kW) bencinski (61,8 kW) poraba na testu: 5,2 l/100 km 5,7 l/100 km cena testnega vozila z dodatno opremo: 16.130 EUR 17.535 število sedežev 4 5 dolžina (mm) 3700 3845 krog obračanja (m) 9,4 9,6 oddaljenost od tal (mm) 180 140 največja hitrost (km/h) 165 170 pospešek do 100 km/h (s) 12,8 13,8 masa (kg) 940 991 prtljažnik (l) 204 265 rezervoar goriva (l) 30 37

SUV ali kombilimuzina?

Verjamemo, da bi se večina odločila za swifta, ker menimo, da predstavlja bolj racionalno izbiro običajno oblikovanega vozila. Tudi ignis je, spet po našem mnenju (malo tudi špekuliramo), sicer všečno oblikovan, ima pa kot igrača odločilno prednost za manjšino – znajde se tudi na brezpotjih. Suzukija nista novinca, sta pa tehnološko pomlajena s hibridnim postrojenjem, ki ju je nedvomno pomladilo.

Cenovna primerjava med najcenejšimi 4 x 4 v Sloveniji

Vozila SUV s pogonom na štiri kolesa smo z najnižjimi cenami iz uradnih cenikov razvrstili v tabelo. V skupino do 20 tisočakov nismo uvrstili jimnyja, ki ga pri nas trenutno ni mogoče naročiti. V tabelo smo poleg pande 4 x 4 wild vnesli še pando 4 x 4 cross, ki ima približno primerljivo opremo z ignisom premium.

oprema motor kW mm EUR fiat panda 4 x 4 wild 0,9 twinair 62,5 3705 14.250 suzuki ignis premium 1,2 hibrid 61 3700 14.330 fiat panda 4 x 4 cross 0,9 twinair 62,5 3705 16.100 suzuki vitara premium 1,0 boosterjet 82 4178 17.412 suzuki SX4 S-cross premium 1,0 boosterjet 82 4300 18.471 dacia duster comfort 1,5 dCi 85 4341 18.590

Kaj prinaša hibridni motor?

Novi 1197-kubični hibridni motor je pri ignisu edina izbira, medtem ko Suzuki pri swiftu ponuja štiri hibridne motorje. Moč 1242-kubičnega motorja, ki smo ga preizkusili lansko leto, so s 66 kilovatov zmanjšali na 61. Nekoliko manjša je tudi vrednost navora, vendar je po novem (prej 4400) na voljo že pri manj potratnih 2800 vrtljajih.

Po tehničnih podatkih, ki niso enotni, naj bi 48-voltno električno postrojenje z litij-ionsko baterijo prispevalo 3 kilovate moči in 50 nevtonmetrov navora. Baterija se napaja z izkoriščanjem energije zmanjševanja hitrosti in zaviranja. Porablja se za miren zagon motorja prek jermena, sodeluje pri speljevanju in pospeševanju, s čimer zmanjšuje porabo goriva. Za povrh pa še oskrbuje porabnike osnovnega 12-voltnega električnega sistema.

Galerija: razlike med obema suzukijema

Teoretične razlike med menjalnikoma se v praksi ne poznajo

Prestavna razmerja obeh petstopenjskih menjalnikov so zelo podobna, pravzaprav nam ni jasno, zakaj niso preprosto enaka. Majhne razlike so navedene med podatki za četrto in peto prestavo, razmerji obeh diferencialov sta različni pa še obsega koles se razlikujeta za dva centimetra.

Oba suzukija pri 130 na uro prikazujeta tri do štiri kilometre več, pri tem oba števca vrtljajev merita na 3700. Natančen izračun sicer pri ignisu pokaže 3699, pri swiftu pa 3715, česar med vožnjo nismo mogli niti zaznati niti odčitati na merilnikih. Na vsak način pa glasnost njune vožnje na avtocesti opozarja na odsotnost šeste prestave.

Ignis z novo podobo

Swifta smo pred tremi leti opisovali kot enega najboljših avtomobilov segmenta B in tudi na testu PRIMA se je znašel na vrhu poleg pola in fieste. Od takrat se ni spreminjal, ignis pa je letos dobil povsem novo masko, kjer izstopa 4 x "U" in 1 x "S" na sredini. Dobil je tudi nove zaščitne plastike na bokih in v sklopu odbijačev.

Kaj nas je zmotilo



Pri ignisu so štiri stikala nameščena neergonomsko nizko, tako da se mora voznik sklanjati, da jih doseže. Gre za izboljšanje oprijema, vožnjo navzdol, lego znotraj pasu in zaznavanje trčenja.



Stikalo "info" je nameščeno na levi prečki volana in še enkrat levo poleg merilnikov.



Pogrešali smo nastavitev volana po osi in se čudili ozki odprti polički nad sovoznikovim predalom. Karkoli bi položili nanjo, bi med vožnjo takoj padlo dol.



Pod ploščo prtljažnika je v swiftu predviden prostor za rezervno kolo ali pribor za popravilo pnevmatike. Ta je nameščen v prevelik blok stiropora, ki brez potrebe zmanjšuje volumen prostora. Sicer pa se osvetlitev lahko ugasne, kar je pohvalno, ko so peta vrata dalj časa odprta.

Večji swift ni popolni zmagovalec v prostornosti

Oba suzukija prikazujeta električni oziroma bencinski način pogona in polnjenje oziroma praznjenje baterije. Pri ignisu je to morda bolj nazorno. Foto: Gašper Pirman Skoraj pet centimetrov več širine se spredaj pozna v swiftu, zadaj toliko bolj, ker je testni ignis registriran le za štiri. Močno smo se začudili dejstvu, da v ignisu lažje kot v swiftu, in še prav spodobno, sedi 190 centimetrov visok potnik za voznikom enake višine! Pa še zlahka zleze skozi primerno široka vrata.

Prtljažnik swifta je večji (265 oziroma plus 61 litrov) na račun 15 centimetrov večje dolžine vozila, po drugi strani pa je tovorni volumen ignisa pri položenih sedežih večji (1086 oziroma plus 139 litrov). Swift je pač nižji (152 oziroma minus devet centimetrov). Uporabnost prtljažnika pri ignisu pa poveča 16,5-centimetrski vzdolžni pomik in možnost navpične postavitve naslonjal.

Oba z navigacijo, kamero, pametnim ključem, avtomatsko klimo …

Vozili sta zgledno opremljeni glede varnosti kot tudi s številnimi vozniškimi pripomočki. Tudi ignis reagira na nevarnost trčenja, vse od blagega zmanjševanja hitrosti do samodejnega močnega zaviranja, čeprav ima vgrajen le običajni tempomat za razliko od swifta, ki ima radarskega.

Poleg LED-žarometov in meglenk sta opremljena s pomočjo pri speljevanju in vožnjo po pasovih, ignis tudi omogoča terensko vožnjo navzdol in lahko vozi z dodatno izboljšanim oprijemom. Merilniki so v ignisu bolj preprosti, brez kazalca hladilne tekočine, vendar prikazujejo pretok bencinske ali električne energije na bolj nazoren način.

Swift je naprednejši in opravičuje višjo ceno s sistemi za preprečevanje zapuščanja prometnega pasu, branje znakov, nadzor mrtvih kotov in prečnega prometa, samodejno preklaplja dolge luči ... Od opreme, ki ignisu ni dana, omenjamo še nastavitev volana tudi po osi.

Ignisa smo malo po svojem okusu, ki ga nikakor ne vsiljujemo, označili za igračo … Foto: Gašper Pirman

Boljši merilniki v swiftu

Velika merilnika v swiftu sta bolj pregledna, osrednji zaslon z enakimi funkcijami, kot pri ignisu, pa je nameščen nižje. Na vmesnem zaslonu lahko voznik izbere "motion", če želi spremljati bočne sile med zavijanjem oziroma vzdolžne med pospeševanjem in zaviranjem.

Povemo, da je med zavijanjem nemogoče opazovati zaslon, ker so napoti prečke volana, sploh pa med ovinkarjenjem voznik težko spremlja bočne sile. Tudi prikaza moči in navora ocenjujemo zgolj kot zanimivosti ali popestritvi, uporabne vrednosti pa jima ne pripisujemo.

Zmogljivosti in poraba

81 "konj" je na papirju malo, čeprav gre za manj kot tono težki vozili, kar pokažeta podatka o pospeševanju 12,8 in 13,8. Swift je manj živahen zaradi 50 kilogramov večje mase. Pri uveljavljanju konjenice seveda trpi poraba, vendar jo je pri obeh težko spraviti do sedmih litrov.

Precej lažji dosežek je vožnja pod petimi litri, čeprav oba po podatkih porabita 5,5. Swift nam je po točenju porabil 5,7, medtem ko pri ignisu sploh nismo dosegli WLTP-porabe, in pristali na 5,2. Temu ustrezata tudi volumna rezervoarjev, ki znašata 37 in 30 litrov. Zanimivo pa je, da gre v ignisa 2WD dva litra več goriva kot v 4WD!

Merilniki swifta niso zadnji krik mode, vendar so pregledni. Prikazano odlično porabo zlahka doseže tudi ignis. Foto: Gašper Pirman

Različni uporabnosti pogona allgrip

Oba suzukija nimata posebnih stikal za preklop med 2WD in 4WD in na običajnih podlagah vozita s sprednjim pogonom. Zadnji diferencial se vklopi elektronsko prek visco sklopke, za dodatno izboljšanje oprijema pa ima voznik ignisa na voljo še ustrezno stikalo.

Pri vožnji skozi ovinke dajemo seveda prednost swiftu, ki je nižji in postavljen na širše pnevmatike. Malo mehkejši je od ignisa, vendar se ne nagiba. Poleg tega je volanski obroč bolj neposreden in natančen (ignisov se zavrti kar 3,6-krat). Čeprav je swift allgrip po podatkih dvignjen za dva centimetra (14 cm od tal), je to še vedno premalo za terenske podvige.

Prtljažnik v swiftu je večji, v ignisu pa bolj prilagodljiv. Foto: Gašper Pirman Če swift zmaguje na cesti, je ignis boljši na kolovozih

Ignis je malo trši od swifta, kar mu prav pride na terenu. Z ožjimi gumami in višjim težiščem ni tako zanesljiv pri naglem spreminjanju smeri, vendar ni bojazni, da bi se prevrnil. Ko je v ovinku prehiter, ga rešujeta hiter vklop zadnjega pogona in ESP, ki prime prej kot pri swiftu.

Ignis se z 18-centimetrsko oddaljenostjo od tal dobro znajde izven urejenih cest. S kratkima previsoma se lahko zapodi navkreber, in če pride do vrha, se tudi varno spušča navzdol. Ko mu med vzpenjanjem zmanjka oprijema, ga lahko izboljša s stikalom, ki mu sicer očitamo slabšo dosegljivost.