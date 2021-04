Osupljiv snežni koridor: še zadnjič zimske gume in do Vršiča #foto

Suzuki across PHEV in najvišji prelaz v Sloveniji

Kljub pomladnim temperaturam je v zadnjem delu cesta proti Vršiču obdana z visoko snežno steno. Cesta proti vrhu je zdaj že suha, še nedavno so bile za pot do vrha potrebne snežne verige.

Kljub pomladnim temperaturam je v zadnjem delu cesta proti Vršiču obdana z visoko snežno steno. Cesta proti vrhu je zdaj že suha, še nedavno so bile za pot do vrha potrebne snežne verige. Foto: Gregor Pavšič

Videti je kot toyota RAV4 in v dobršni meri to celo je, a v resnici gre za nov Suzukijev športni terenec across. Ta znamka še nima tako velikega, kakovostnega in tudi dragega avtomobila. S priključno hibridnim pogonom in porabo dobrih pet litrov na sto kilometrov ponuja veliko udobja, vozniških potovalnih užitkov in vsakodnevne uporabnosti. Skoraj dvotonskega acrossa smo zadnji dan, ko je bil še obut v zimske pnevmatike, zapeljali skozi snežni koridor proti Vršiču.

Vršič je najvišji cestni prelaz v Sloveniji. Dvigne se do nadmorske višine 1.611 metrov. Foto: Gregor Pavšič Vožnja iz Ljubljane na vrh Vršiča, kjer je zdaj cesta še vedno vkopana v visoke snežne zidove, a že povsem suha, se je zdela kot odličen prikaz tega zanimivega športnega terenca. Dan, preden so mu zimske pnevmatike zamenjali z letnimi. Ni jih bilo malo, ki so ga parkiranega z zanimanjem in tudi delnim začudenjem opazovali. Pričakovali so toyoto, na njem pa videli Suzukijev znak.

To je novi across s priključno hibridnim pogonom, produkt neposrednega sodelovanja Toyote in Suzukija. Zanimivo je, da je across kot čisto pravi plugin hibrid prišel v Slovenijo pred originalom, torej priključno hibridnim RAV4. Suzuki je s takim sodelovanjem pridobil avtomobil, ki ga do zdaj še ni imel in ga brez sodelovanja (zaradi visokih razvojnih stroškov) bržkone tudi nikoli ne bi. Tak across je resda dvakrat dražji od do zdaj najdražjega (čisto pravega) suzukija, žal pa jih bodo iz tovarne na Japonskem v Slovenijo poslali le peščico. "Tako malo, da prodajne številke ne bodo omembe vredne," pravijo trgovci.

Palec gor: tehnološka zasnova, bogata oprema, delovanje hibridnega sistema, udobje

Palec dol: močno omejena dosegljivost, cena za znamko Suzuki, počasno odpiranje zadnjih vrat

Cena testnega vozila: 51.100 evrov; poraba na testu: 5,5 litra na 100 km

Prek partnerstva s Toyoto je Suzuki dobil velik športni terenec s priključnim hibridom. Tako kakovostnega in zato tudi dragega avtomobila do zdaj pri Suzuki niso imeli. Žal bodo prodajne količine za ta avtomobil vsaj letos močno omejene. Foto: Gregor Pavšič

Fotogalerija - notranjost v suzukiju acrossu

1 / 10 2 / 10 3 / 10 4 / 10 5 / 10 6 / 10 7 / 10 8 / 10 9 / 10 10 / 10

Sneg le še ob robu cestišča, toda v času nepredvidljivih vremenskih razmer v višje ležečih predelih sneg ni izključen. Foto: Gregor Pavšič

Ker "enakega" Toyotinega avtomobila na trgu še ni, o cenovni primerjavi težko sodimo. Testni across je stal dobrih 51 tisoč evrov, klasični hibridni RAV4 pa v Sloveniji z najvišjim paketom opreme stane 46 tisočakov. Suzuki je avtomobilska znamka, ki je do zdaj ponujala prav cenovno dostopnejše avtomobile. Tak across bo razširil ponudbo, obenem bo vsak prodani znamki ustrezno znižal celostni povprečni izpust CO2.

Tudi njihovi športni terenci (na primer vitara) s štirikolesnim pogonom komaj presegajo mejo 20 tisočakov. Across zdaj s preizkušeno tehniko in kakovostjo ponuja nekaj povsem novega. Še bistveno večji, boljši in zato tudi toliko dražji avtomobil. Kdor ga bo seveda lahko sploh dobil.

Na zunaj so oblikovalske razlike, če seveda izvzamemo značko proizvajalca, med toyoto in suzukijem le kozmetične. Skrivanje podobnosti bi bilo iz vidika avtomobila, ki mu z generičnim kopiranjem in zavezništvom znižujejo stroške, tudi nesmiselno.

Across ima tudi štirikolesni pogon, ki pa deluje drugače kot smo vajeni pri pravih Suzukijevih avtomobilih. Foto: Gregor Pavšič

Zato ima across tudi pričakovan priključno hibridni pogon. Ta pri resda visoki začetni ceni ponuja veliko prilagodljive vozne izkušnje in zavidanja dobro porabo goriva. Čeprav baterije nismo redno polnili, je znašala povprečna poraba goriva na testu le 5,5 litra na sto prevoženih kilometrov.

To pa je nadvse dober podatek za štirikolesno gnani športni terenec, ki je dolg 4,6 metra in tehta skoraj dve toni. Marsikdo, ki tako vozilo polni ponoči doma, bo porabo še dodatno znižal.

Cesta čez Vršič je stara trgovska pot, ki pa so jo za vojaške potrebe leta 1915 obnovili. Delo so opravljali predvsem ruski ujetniki. Cesta marsikje že komaj klobuje zobu časa. Foto: Gregor Pavšič

Po koncu 1. svetovne vojne je bila na Vršiču tudi državna meja med Italijo in Jugoslavijo. Foto: Gregor Pavšič

Sneg je letos za več tednov zaprl cesto čez Vršič. Foto: Gregor Pavšič

Priključno hibridni pogon je dobro znan. Hvalimo zmogljivost baterije, ki znaša za tako vozilo več kot zavidljivih 18 kilovatnih ur (kWh). V praksi to omogoča do približno 50 kilometrov električnega dosega. Avtomobil zna sam dobro hraniti energijo in vklapljati tisti način pogona, ki trenutno najbolj ustreza vožnji. Na avtocesti zato ne troši elektrike, temveč jo hrani za vožnjo po mestu in podeželju. Po želji lahko voznik do hitrosti 135 kilometrov na uro vozi tudi zgolj na elektriko. To pride prav predvsem ob rutinskih delovnih relacijah med tednom, saj je energija iz domače polnilnice bistveno cenejša kot gorivo z bencinske črpalke.

Osnova pogona je 2,5-litrski bencinski štirivaljni motor, ki nima turbinskega polnilnika. Ta motor ima moč 136 kilovatov oziroma 185 "konjev". Skupaj z dodatnima elektromotorjema ima across sistemsko moč 225 kilovatov oziroma dobrih 300 "konjev". Elektromotor na zadnji osi je 40-kilovatni in najšibkejši med trojico, zagotavlja pa štirikolesni pogon. To je Toyotin pogon e-Four, ki z uporabo zavor in uravnavanjem plina tudi simulira delovanje diferenciala z delnim zdrsom.

Udobna in mirna vožnja SUV, ki stavi tudi na prostornost

Vožnja s takim športnim terencem je zelo udobna in prijetna. Brezstopenjski samodejni menjalnik s planetarno zasnovo pa zahteva nekoliko bolj potrpežljivo pospeševanje, da bi se seveda izognili nadležno visokim tonom motorja. Toda tako kot pri toyotah velja tudi pri acrossu: ko avtomobil hitrost doseže, je delovanje pogona nato zelo tiho in za vse potnike prijetno.

Obenem je, kar zadeva opremo in varnost, ta avtomobil zelo dobro založen, le zaslon infozabavnega sistema je predvsem s Toyotino grafiko videti malo zastarel. Na tem področju so tisti pravi suzukiji morda celo boljši. Nekaj stikal je skritih na levi strani pod volanom (ob voznikovem kolenu), avtomobil žal nima na voljo za sovoznika nastavljivega sedeža po višini, zelo počasno je tudi odpiranje ter zapiranje elektrificiranih zadnjih vrat.

Kdor bo na dežju z vrečkami v rokah moral stoično čakati nekaj sekund, da mu elektronika odpre vrata, se bo prav zagotovo spomnil na nekdanje bistveno hitrejše ročno odpiranje prtljažnih vrat. Je pa za temi vrati prostornost toliko bolj razkošno odmerjena. Osnovna prostornina prtljažnih vrat znaša 490 litrov.