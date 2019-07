Ko štejejo kilogrami in ne 'konji': kaj je vam pomembneje? #foto

Manj kilogramov kot ima avtomobil, večjo poskočnost dobi vsak kilovat njegovega motorja, bolj zabavno ga je voziti po mestu in med ovinki, z lahkotnostjo pa sovpada tudi znatno nižja poraba goriva. Tak recept so upoštevali avtomobili pred 30 leti in nekateri mu zvesti ostajajo tudi danes.

Renault je s "petko" GT turbo že v osemdesetih dokazal pomen majhne mase. Ta avtomobil se še danes pelje zelo lahkotno in všečno. Foto: Gregor Pavšič Pred slabim tednom sem imel v Franciji priložnost voziti enega najbolj vplivnih športnih avtomobilov osemdesetih let, to je renault 5 GT turbo. Za volanom me je pozitivno presenetila njegova lahkotnost vožnje in poskočnost, skratka prijeten občutek med ovinki in tudi sam položaj za avtomobilom ni bil prav nič 'staromoden'. Njegov 1,4-litrski motor ima relativno skromnih 120 'konjev', toda ta 'petka' je imela maso zgolj 840 kilogramov. Za volanom avtomobila sem se hitro spomnil še enega vozila, ki se zdi vsaj po upoštevanju nizke mase kot enega ključnih dejavnikov vozne dinamike, kot prava novodobna različica tiste Renaultove 'petke'.

Danes mu je najbližje suzuki swift, še posebej tak v športni različici sport. Tudi ta avto poganja enako velik motor, skoraj enaka sta si tudi po zmogljivosti.

Renault je model 5 GT turbo predstavil februarja 1985. Uporabili so predelan štirivaljni 1,4-litrski motor in mu dodali Garretov zračno hlajeni turbinski polnilnik. Pri masi 850 kilogramov je zmogel avtomobil 115 'konjev' in pospešek do 100 km/h v 7,5 sekunde. Ob prenovi je dobil avtomobil vodno hlajeni turbinski polnilnik in zmogljivejši 120-'konjski' motor. Taka 'petka' je leta 1989 v sicer izjemno osiromašeni konkurenci dobila celo reli za svetovno prvenstvo na Slonokoščeni obali, v nekdanji Jugoslaviji pa je bil z njo državni prvak Brane Küzmič. Foto: Renault

Kilogrami štejejo med ovinki, pri okretnosti in porabi goriva

Pomen mase smo izpostavili tudi pri lanskem primerjalnem testu PRIMA majhnih avtomobilov. Ti so imeli motorje primerljivih delovnih prostornin, a vseeno je znašala razlika v masi med najlažjim in najtežjim avtomobilom kar 214 kilogramov. Izstopal je predvsem suzuki swift, ki ima maso praznega vozila zgolj 950 kilogramov. Pod mejo tone se spusti še citroen C3, mnogi swiftovi neposredni tekmeci pa imajo vsaj od 100 d0 200 dodatnih kilogramov. Vse to tudi pri novodobnem avtomobilu prinaša mnoge prednosti, to so predvsem lahkotnost vožnje, boljša dinamika in nižja poraba goriva.

V različici sport ima swift nekaj športnih dodatkov, najbolj pa ga zaznamuje ta rumena barva. Na parkirišču ga boste zaradi nje zelo hitro našli. Foto: Gašper Pirman

Sedeži so dobri, prav tako položaj za volanom in preglednost iz vozila. Nekaj več je plastike, tudi infozabavni sistem ni najbolj moderen v razredu. Podpira pa denimo Apple Car Play. Foto: Gašper Pirman

Športna nadgradnja, swift postal 'mehak' športnik

Medtem ko polno opremljen swift z 'običajnim' motorjem stane okrog 15 tisoč evrov in smo ga tudi na našem testu označili za enega najboljših nakupov tega razreda, je japonska znamka v Slovenijo pripeljala še njegovo nekoliko zmogljivejšo različico. Swift sport sicer ni brezkompromisen športnik na ravni ford fieste ST, zato pa bi bil kot cenejša različica lahko zelo resen tekmec avtomobiloma kot sta renault clio RS in volkswagen polo GTI.

Swift sport ali VW polo GTI?

Swift sport namreč stane 19 tisoč evrov in na 100 prevoženih kilometrov porabi dobrih šest litrov goriva. Njegov motor sicer zmore 'zgolj' 103 kilovate (140 'konjev'), toda ob upoštevanju manjše mase avtomobila, se zdi med vožnjo tale swift močnejši kot v resnici je. Za lanskega testnega VW pola (resda s samodejnim menjalnikom DSG), ki prav tako ni zares 'hardcore' športni malček, bi odšteli dobrih 25 tisoč evrov. Pola GTI poganja štirivaljni dvolitrski motor z močjo 147 kilovatov, a poraba je presegala devet litrov na 100 prevoženih kilometrov.

Torej kar tretjino več kot pri swiftu sport. Ker pa ima ta le 37-litrsko posodo za gorivo, bodo obiski bencinskih črpalk še vedno dokaj pogosti.

Šeststopenjski ročni menjalnik se dobro poda k živahnemu karakterju avtomobila. Njegov 1,4-litrski motor sicer poznamo že iz vitare. Foto: Gašper Pirman

Swift je majhen avtomobil in zato tudi prtljažnik ni na ravni nekaterih dimenzijsko večjih tekmecev. Foto: Gašper Pirman

Dinamika pred prostornostjo na zadnjih sedežih in v prtljažniku

Poudariti je treba, da je swift le 3,8 metra dolg avtomobil (VW polo štiri metre). To vpliva na krajšo medosno razdaljo, manj prostora za potnike na zadnji klopi in morda še pomembneje tudi manj prostora v prtljažniku. Njegova osnovna prostornina znaša 265, pri polu pa 351 litrov. Vsaj pri različici sport prostornost na zadnjih sedežih ocenjujemo za manj pomembno od dinamike, okretnosti in vozne izkušnje.

Veliko opreme za 19 tisočakov

Pod črto je swift sport odličen avtomobil za posameznike, ki želijo vozilo s poskončnim srcem, vpadljvostjo in še vedno tudi običajno vsakdanjo uporabnostjo. Dejansko je marsikaj enako kot pred 30 leti z omenjenim renault 5 GT turbo, takratni swift je bil tekmec francoske 'petke' tudi na avtomobilskih tekmovanjih.

Swift je okreten, zaradi manjše dimenzije tudi enostavno uporaben avtomobil v mestu. S ceno 19 tisoč evrov prinaša tudi veliko opreme. Omenimo žaromete LED, asistenco za vklop dolgih žarometov, usnjen športni trikraki volan, samodejno klimatsko napravo, zagon motorja brez ključa, aktivni radarski tempomat, sistem za zaznavo pešcev, vzvratna kamera in podobno.

Swift ostaja v slovenski senci, izdelujejo ga na daljni Japonski

Kljub strupeno rumeni barvi (uradno se imenuje 'zmagovalna rumena') in odlični vrednosti glede na ceno v najbolje prodajanem avtomobilskem razredu v Sloveniji pa swift ostaja v senci konkurence. Lani so vseh prodali le 123.

Kot nam je že pred dvema letoma v pogovoru povedal direktor Suzukijevega uvoznika v Sloveniji (podružnica Magyar Suzuki), so kvote swifta pošteno omejene. Tiste razpoložljive prodajo brez posebnega reklamiranja. Avtomobil namreč izdelujejo na Japonskem in ne pri naših sosedih Madžarih (kot vitaro, S-crossa …).

