Družinski enoprostorec: Nov motor za dodatno samozavest

Espace je pred 35 leti - prav ste prebrali, pred 35 leti - napisal pravila za enoprostorsko izkušnjo. V vseh teh letih so Francozi recept izpopolnjevali, s prihodom te generacije pa so enoprostorsko filozofijo zalučali skozi okno in postavili nove temelje. Nastal je impozanten križanec med enoprostorcem in crossoverjem. Po štirih letih smo zopet sedli vanj in preizkusili nov dvolitrski dizelski motor s 147 kilovati.

Foto: Gašper Pirman

Najšibkejši ven, najmočnejši notri

V četrtem letu pete generacije je espace dobil nov turbodizelski motor s 147 kilovati (200 konjskih moči), ki 400 njutonmetrov navora prek sprednjih koles prenaša s pomočjo 6-stopenjskega samodejnega menjalnika z dvema sklopkama. Pri Renaultu so se odločili, da ta enoprostorski velikan (4.857 milimetrov) potrebuje tudi zmogljivejši dizelski motor. Njihovi nameri lahko le prikimamo, saj je espace z dvolitrskim dizlom z variabilno geometrijo lopatic v turbini končno dobil močan motor, ki ne bo sopihal niti takrat, ko bodo vsi sedeži polni in prtljažnik naložen do vrha.

Mesto novemu motorju je prepustil 1,6-litrski s 96 kilovati, ki zaradi manjše moči in navora ni bila najbolj priljubljena izbira kupcev. Espace ima še vedno razmeroma skromno motorno paleto, a je zdaj ta v celoti posodobljena in primerno močna, da samozavestno poganja tega 1.765 kilogramov težkega enoprostorca.

Navdih je iskal pri avantimeu

Dinamičnosti, atraktivnosti in celo futurističnosti espaceu prav gotovo ne moremo očitati. Postal je skupek enoprostornega vozila, crossoverja in celo športnega kupeja. Mimoidoči ga gledajo z odprtimi očmi, kar je dokaz njegove vpadljivosti na cestah. Toda avtomobil je nedvomno povsem drugačen. Če je zunaj atraktiven, je dinamično zasnovan tudi v notranjosti.

Z novim modelnim letom razen motorja sprememb ni. Na zadku prtljažnega prostora je sicer izginil napis initiale, ki ga je zamenjal espace. Napis naj bi zmotil ljudi, ki so v salonu iskali model po imenu initiale. Francozi so se odločili, da bodo prekinili zmedo in ima zdaj espace s paketom initiale paris oznake le še na pragovih in v notranjosti.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Poznajo se mu leta, vendar so nekatere podrobnosti čudovite

Nekatere podrobnosti so čudovite – na primer stranski ogledali na elegantnih kromastih nosilcih. In kabina, za katero naj bi Renaultovi oblikovalci navdih našli v aeronavtiki, je privlačna. Bolj kot avtomobilska kabina si zasluži, da ji rečemo kokpit.

A espace je že štiri leta star avtomobil, kar se v notranjosti do neke mere že pozna. Infotainment je občutno prepočasen, projicirni zaslon podatkov ne prikazuje na steklu, ampak na majhnem prozornem stekelcu in še vedno so nas zmotili ozki sedeži na zadnji klopi.

Še vedno skriva svojo moč

Med njegove prednosti štejemo dobro odzivnost in prožnost, kljub očitni avtocestni suverenosti pa svoje zmogljivosti (pre)dobro skriva. Poraba se je v praksi gibala okoli sedmih litrov, kar je za velikost in obliko avtomobila dober rezultat. Še vedno bi si želeli večjo odzivnost v nižjih vrtljajih oziroma malce bolj samozavestno delovanje menjalnika.

Kljub dvema sklopkama je razmeroma počasen, si vzame kar nekaj časa med menjavo iz vzvratne prestave v prvo in vzame nekaj potenciala motorju. Slednji je presenetljivo tih in prav gosposko uglajen, nekaj pa pripomore k temu tudi odlična zatesnjenost kabine.

Galerija: renault espace initiale paris DCi 200 EDC