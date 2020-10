16 tisoč evrov več kot golf: zakaj je audi lahko dražji?

Ocena:



A3 se kljub enakim osnovi MQB, motorjem in razredu odločno razlikuje od golfa, scale in leona. Materiali v notranjosti so izrazito boljši, podrobnosti skrbno dodelane in zvočna zatesnjenost, kot se za avto takšnega kova spodobi.



S prostornostjo tako kot predhodnik ne navduši, a vseeno ponuja dovolj prostora za manjšo družino. Kljub občutni digitalizaciji hvalimo fizična stikala za klimatsko napravo, preglednost digitalnih merilnikov in zaradi samodejnega menjalnika tudi več odlagalnih površin pri vozniku.



1,5-litrski štirivaljni bencinski motor s 110 kilovati je sicer že stalnica v ponudbi, a je tokrat opremljen s tehnologijo blagega hibrida. Ta sicer ne prinaša bistvenih prihrankov pri povprečni porabi goriva, a znatno izboljša kakovost vožnje – predvsem z nezaznavnim zagonom vozila ob delovanju sistema stop&start in večjo odzivnostjo pri nižjih motornih vrtljajih.

Motor: 1,5-litrski turbobencinar s 110 kW



Poraba: 6,4 litra



Cena: 43.937 evrov

Vprašanje za milijon evrov

Še preden smo A3 dobili na test, smo že testirali novega golfa in leona (povezavi spodaj). Tako kot testni A3 tudi oba koncernska Kakovost materialov, odlični sedeži in navsezadnje tudi fizična stikala so glavne prednosti v primerjavi z volkswagen golfom in seat leonom. Foto: Gašper Pirman brata nista bila polno opremljena, a so imeli vsi trije vso nujno potrebno opremo in nekaj smiselnih bombončkov. Golfa je poganjal enak blagohibridni bencinski motor, kot je bil vgrajen v A3, leon pa je imel vgrajen dvolitrski dizelski motor.

Ko strnemo vtise, je jasno, da je A3 med tremi brati najbolj dodelan, z bistveno boljšimi materiali, zvočno zatesnjenostjo in navsezadnje tudi zdravo mero fizičnih stikal. Vsekakor gre za boljši izdelek, čeprav si z njima deli arhitekturo in motorno paleto, a največje vprašanje ostaja, ali je vreden 12 tisočakov več kot naš testni leon ali celo 16 tisočakov več kot testni golf.

Na to vprašanje si mora odgovoriti vsak sam. A3 je predstavnik premijskega razreda, temu primerna je tudi cena. Ali je kupec zanj pripravljen plačati več kot deset tisoč evrov več, pa je njegova odločitev, odvisna tudi od njegovih zahtev in navsezadnje kupne moči. Mesto A3 znotraj koncerna Volkswagen je jasno določeno, sta pa vse bolj dodelana leon in golf z vsako novo generacijo močnejša konkurenca.

Včasih se je zgledoval po A4, zdaj po legendarnem quattru

Če se je v preteklosti A3 vedno zgledoval po večjem bratu A4, je tokrat raje pokukal v zgodovino. Tako kot pri preostalih najnovejših Navarsko modra barva dobro skrije izrazite bočne linije in je del doplačilne opreme, prav tako paket S line. Foto: Gašper Pirman modelih znamke se tudi pri četrti generaciji A3 čuti močan oblikovni vpliv legendarnega modela audi quattro. V oči tako pade odprtina med pokrovom motorja in masko hladilnika, razdeljena na tri dele. Enako je imel sloviti dirkalnik iz nepozabne dirkalne skupine B. Vpliv enega temeljev znamke se kaže tudi pri nabitih blatnikih, vse skupaj pa v neko smiselno celoto zaokroži že izrazita bočna linija. Audiju je uspelo dobro ukrotiti zahtevo po izdelavi novega avtomobila, ki deluje prepoznavno, a mora kljub temu ponuditi nekaj novega. Gre za moderen dizajn z ostrimi linijami, a praktično nespremenjenimi proporci v primerjavi s prejšnjo generacijo.

Potrebuje nekaj časa, da zleze pod kožo

Lahko bi rekli, da je A3 v notranjosti odrasel. V preteklih generacijah je bil razkorak med Audijevimi modeli velik, tokrat pa je četrti A3 nekako skočil na pravo pot ter uspešno združuje digitalni in analogni svet. Da ne bo pomote, še vedno je preveč uniformiran, hladen, a tokrat vsakodnevno vožnjo popestrijo vsaj nekatere podrobnosti. Škoda, usnjeni šiv na armaturni plošči je del doplačilne opreme, prav tako druge številne malenkosti.

Digitalna pamet in fizična stikala z roko v roki

Digitalne merilnike in osrednjo večopravilno enoto že poznamo, tukaj večjih sprememb ni. A3 sicer dobro skriva svojo povezanost s svetom, moramo pa priznati, da gre v osnovi za eno hitrejših večopravilnih enot. Velik plus si Audi prisluži z fizičnimi stikali za klimatsko napravo. Dokaz, da je mogoče v svetu pametnih zaslonov na dotik lepo in funkcionalno vgraditi tudi nujno potreba fizična stikala.

Res je, novi A3 je od predhodnika daljši (4,34 metra) in širši (1,82 metra) za tri centimetre, a ima povsem enako dolgo medosje (2,64 metra) kot tretja generacija A3, zato v notranjosti ostaja prostorsko praktično enak. V praksi to pomeni, da s prostornostjo ne izstopa. Tudi 380-litrski prtljažnik je zelo povprečen, če ga primerjamo s celotnim razredom, a med premijskimi tekmeci enako velik kot pri BMW seriji 1 in celo deset litrov večji v primerjavi z novim Mercedesovim razredom A.

Digitalni merilniki so vgrajeni serijsko - hvalimo številne načine prikaza in njihovo preglednost. Foto: Gašper Pirman

Kaj nas je zmotilo?



Programske težave v skupini Volkswagen, torej tudi pri Audiju, očitno še niso končane. Naš testni primerek nas je sprva prestrašil z opozorilom o pomanjkanju zavorne tekočine. Glas na drugi strani telefona nas je pomiril, da je avto brezhiben, gre za programsko težavo, ki jo bodo s popravkom v delavnici rešili v prihodnjih tednih.



Zaradi očitno enake programske napake ni delovala niti obvolanska ročica za vklop ali izklop sistema za nenamerno zapustitev voznega pasu. Precej vsiljiv in agresiven sistem smo tako morali vedno izključiti prek zaslona na dotik. To pa je kar za nekaj sekund vzelo naš pogled s ceste.



Testni A3 je bil kljub samodejnemu menjalniku brez avtomatskega zategovanja ročne zavore, ki znatno izboljša kakovost vožnje po mestu od semaforja do semaforja, saj ni treba ves čas držati stopalke za zavoro ali premikati položaja menjalnika v položaj P.

Zračniki pred voznikom nam niso pihali v glavo

Ko smo se prvič srečali z novim A3, smo z njim v okviru slovenske premiere prevozili le nekaj kilometrov, a nam je sicer všečna postavitev hladilnih šob prinesla tudi pomisleke. Ustrašili smo se, da sta šobi preblizu skupaj in bi lahko ob običajnem delovanju pihali neposredno v glavo voznika. K sreči se to ne zgodi, tudi če je na klimatski napravi pihanje usmerjeno samo na sredinske šobe.

Motorna klasika s sodobnim pridihom

Zračniki ob digitalnih merilnikih so nekaj posebnega. Vsekakor vpadljivi in vsaj malo razbijejo monotonijo armaturne plošče. K sreči ta postavitev ne vpliva na voznika, saj ne pihajo zraka neposredno v glavo voznika. Foto: Gašper Pirman 1,5-litrski motor je v Audiju novost, še posebej ker mu pri delovanju pomaga tehnologija blagega hibrida. Z močjo 110 kilovatov je tista srednja izbira, ki je pravzaprav tudi ena bolj smiselnih za običajnega voznika. Kot vedno se je motor izkazal z živahnostjo, v zameno pa je v povprečju zahteval malenkost manj od šestih litrov na sto kilometrov.

Lahko je zelo varčen, a je treba upoštevati vsa načela varčne vožnje. Upoštevati je treba tudi nenehna navodila, ki ti jih na digitalnih merilnikih izpisuje eko pomočnik. Takrat zna porabiti tudi manj kot pet litrov.

Bi moral imeti premijski avto serijsko več varnostnih pomagal?

Z novo generacijo je A3 dobil najsodobnejše asistenčne sisteme, a velika večina se je znašla na seznamu dodatne opreme. Pogled na ceno osnovne različice (25 tisoč evrov) je resda zelo privlačen, a voznik v tem primeru ne dobi veliko varnostno-asistenčnih sistemov, hkrati pa na cesti osnovni A3 ne bo požiral pogledov kot, recimo, naš testni s paketom S line. Serijsko sta nameščena sistem za nenamerno zapuščanje voznega pasu in sistem za samodejno zaviranje.

Testni avto je bil tako razmeroma dobro opremljen, a daleč od tega, da bi bile obkljukane vse opcije. Kljub temu se je nabralo za 12 tisoč evrov dodatne opreme, končna cena pa je zlahka presegla štirideset tisoč evrov.

Galerija: četrta generacija audija A3

1 / 32 2 / 32 3 / 32 4 / 32 5 / 32 6 / 32 7 / 32 8 / 32 9 / 32 10 / 32 11 / 32 12 / 32 13 / 32 14 / 32 15 / 32 16 / 32 17 / 32 18 / 32 19 / 32 20 / 32 21 / 32 22 / 32 23 / 32 24 / 32 25 / 32 26 / 32 27 / 32 28 / 32 29 / 32 30 / 32 31 / 32 32 / 32