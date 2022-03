Renaultov SUV razkrit, prvič smo se usedli vanj #video

Po več mesecih zakritih fotografij, skic in napovednikov smo le dobili priložnost, da smo si v živo pogledali novega Renaultovega australa. Po videnem ima bistveno svetlejšo prihodnost kot neposrečeni kadjar (in še prej koleos). To so priznali tudi pri Renaultu in ravno zato novi SUV iz najbolj priljubljenega evropskega segmenta C začenja povsem novo pot s svežim imenom. Z novo osnovo je bistveno bolj družinsko uporaben, všeč nam je bil napredek pri tehnološki podkovanosti, še posebej povezava z Googlom prinaša optimizem za naprej. V Slovenijo bo pripeljal jeseni, cene pa za zdaj še niso znane.

Še preden so nas spustili v z zaveso zastrto dvorano, smo izkoristili nepozornost varnostnikov in za nekaj sekund pokukali v prostor. Saj veste, prvi vtis je tisti najvažnejši.

"Kadjar ni dosegel ciljev, ki smo jih imeli z njim. Ni bil dobro sprejet pri kupcih, zato smo se odločili za spremembo imena. S tem želimo pokazati, da je austral povsem nov model, ki s predhodnikom nima razen segmenta niti ene skupne stvari. Novo ime, nov začetek," je na naše vprašanje, zakaj vsega po sedmih letih oziroma le eni generaciji v zgodovino pošiljajo kadjarja, odgovoril Bruno Gaye, vodja razvoja modelov v razredu C za Renault.

Renault je bil inovativen že pri izbiri imena kadjar – sestavljata ga dve besedi KAD in JAR. Prva izhaja iz besede "quad", ki se v angleščini nanaša na štirikolesno gnanega terenskega štirikolesnika, druga pa iz francoske besede "jaillir", kar lahko prevedemo kot agilnost. Nič manj inovativni niso bili pri poimenovanju njegovega naslednika. Austral namreč izhaja iz latinske besede "australis", kar prevedeno pomeni jug. S tem pa želijo poudariti barve in toploto južne poloble, njegovo ime pa potnike vabi na potovanje.

Nov poskus osvojiti največji avtomobilski segment v Evropi

Austral se je pričakovano preselil na najnovejšo koncernsko arhitekturo CMF-CD. Enako kot qashqai, s katerim si deli osnovo, je zrasel v vse smeri. Z 4,51 metra skupne dolžine in 17-centimetrsko oddaljenostjo od tal je zasidran na sredini svojega razreda. Enako dolg je kot že prej omenjeni qashqai in kia sportage, šest centimetrov daljši kot peugeot 3008 in praktično le nekaj milimetrov daljši kot prodajni prvak VW tiguan. Prilagodljivost moderne osnove je inženirjem omogočila pomik koles do skrajnih koncev karoserije. S tem se je podaljšala tudi medosna razdalja, ki z 2,67 metra prinaša tektonske premike v prostornosti potniške kabine, a o tem nekoliko kasneje.

Predvsem gre za nov poskus Renaulta, da si odtrga svoj del pogače v največjem evropskem segmentu. Tudi v Sloveniji je že polovica prodanih avtomobilov športnih terencev, austral zato ne sme iti po poti kadjarja.

Foto: Renault

Austral je prvi znamkin model, kjer bo na voljo poseben paket "esprit alpine". Foto: Renault

Drugi Renaultov model z matričnimi žarometi

Zunanjost sicer ne prinaša revolucionarnih oblikovnih novosti. Vse smo že videli pri capturju in novem meganu e-tech electric. Gre za všečen dizajn, ki bo tako kot pri preostalih Renaultovih modelih pri kupcih najverjetneje toplo sprejet. Še vedno oblikovna ekipa pod vodstvom Laurens van den Ackerja stavi na izrazit svetlobni podpis, a se austral pohvali še z nekaterimi ostrejšimi linijami, ki morda do zdaj niti niso bile zaščitni znak Francozov.

Če se osredotočimo ravno na žaromete. Po prenovi pete generacije modela espace je austral drugi znamkin avtomobil z matričnimi žarometi. Ti bodo seveda na voljo kot opcijska oprema, a na primer pri novem megane e-tech electric jih ni na voljo niti na seznamu doplačilne opreme. Sestavlja jih 24 LED-diod in 11 segmentov, ki glede na razmere na cesti prilagajo snop svetlobe. So pa pri Renaultu potrdili bogato založenost s serijsko opremo, saj bo vsak model z žarometi LED spredaj in zadaj. Na voljo bo imel tudi vso najnovejšo umetno pamet – kupec bo lahko izbral do 32 asistenčnih sistemov. Kateri bodo serijski za slovenski trg, za zdaj še ne moremo povedati, novi Renaultov SUV bo v Slovenijo zapeljal jeseni. Predstavili so nam pet paketov opreme, a ker je jesen še daleč, preprosto ni znano, s katerimi paketi bo na voljo pri nas, niti po kakšni vstopni ceni. Vemo pa, kateri motorji bodo na voljo.

Pri vseh na pomoč priskoči elektrika

Ne, polno električnega australa ne bo, bodo pa vse pogonske opcije elektrificirane. S tem predvsem pri Renaultu znižujejo povprečno porabo in emisije ogljikovega dioksida. Osnova bo že poznani blagohibridni 1,2-litrski trivaljnik, a le z 12-voltno električno arhitekturo. Ima 104 ali 120 kilovatov. Pričakujemo bistveno več povpraševanja za prav tako blagohibridnim 1,3-litrskim trivaljnikom z dvema elektromotorjema in večjo baterijo, skrito na dnu avtomobila. Gre za novo generacijo celotnega sklopa, ki prinaša boljši termični izkoristek turbo motorja in zmogljivejša elektromotorja. Oba sta vgrajena v brezstopenjski samodejni menjalnik brez sklopke, močnejši je samostojen in ima 70 kilovatov, šibkejši pa služi kot štarter in generator ter ima 25 kilovatov moči. Sistemska moč se ustavi pri 96 kilovatih, ima pa celoten paket zanimivo visok navor 270 njutonmetrov.

Tretji motor je prav tako hibridni. A ne gre za blagi hibrid, temveč za polni hibrid. Gre za drugo generacijo pogonskega sklopa, pri Renaultu obljubljajo večjo učinkovitost in manjšo porabo, in to brez omejevanja sistemske moči. Na voljo bo z 120 ali z 146 kilovati, po podatkih tovarne naj bi porabil 4,6 litra goriva na 100 prevoženih kilometrov.

Avtomobil brez vrat? Tako so pri Renaultu pokazali, kako zelo prostoren je austral. Foto: Gašper Pirman

Kljub velikemu osrednjemu zaslonu ključna fizična stikala ostajajo. Hvalimo tudi dovolj stikal na volanskem obroču, škoda le, da so narejena iz svetleče plastike in tako magnet za prah ter prstne odtise. Foto: Renault

Štirikolesno krmiljenje prinaša agilnost Štirikolesnega pogona pri australu ne bo na voljo. Zamenjuje ga elektronski sistem Extended Grip, ki s pomočjo sistema ESP prilagaja navor na kolesih in izboljšuje oprijem v snegu ali na mokri cesti. Bo pa austral na voljo tudi s štirikolesnim krmiljenjem. Ta do hitrosti 50 kilometrov na uro zadnja kolesa obrača v nasprotno smer vse do kota pet stopinj. Nad to hitrostjo se zadnja kolesa obračajo do stopinje v smeri gibanja in izboljšujejo vozno dinamiko. Rajdni krog se z uporabo tega sistema zmanjša na vsega 10,1 metra.

Pilotska ročica služi kot opora za roko

Morda bi morali s potniško kabino začeti pisati tokratno zgodbo, ker je austral v primerjavi s predhodnikom tukaj naredil res velik preskok naprej in Renault z njim zlahka nagovarja tudi družine. A naj najprej sedemo na voznikov sedež. Veliko je novega in takoj se vidi, da so tokrat pri Renaultu popravili vtis predhodnikov. Osrednja zaslona sta zelo odzivna in z odlično ločljivostjo.

Kot so pojasnili, je površina 12,3-palčnih digitalnih merilnikov 321 kvadratnih centimetrov, njihova ločljivost pa znaša1.920 x 720 pikslov. Malenkost manjši je osrednji digitalni zaslon, a je postavljen pokončno in ima ločljivost 1.250 x 1.562 pikslov ter površino 453 kvadratnih centimetrov. Takoj je razvidna povezanost s sistemom Google, tako imajo zemljevidi ažurne informacije, odzivnost zaslona je navdušujoča in na voljo so različne aplikacije, ki se jih naloži prek Googlove trgovine. Velik plus je ohranitev fizičnih stikal za klimatsko napravo. Za olajšano tapkanje po zaslonu nam služi tudi pomična široka ročica. Lahko služi kot opora za roko med vožnjo ali pa opora za roko za lažje tipkanje po zaslonu. Pri samodejnem menjalniku se je ročica preselila ob volanski obroč, če pa je avto opremljen z ročnim menjalnikom, pa pomično letalsko ročico zamenjuje ročica menjalnika.

Prtljažnik po meri družinskih karavanov

16 centimetrov vzdolžno pomična klop bo na voljo kot opcija na nekaterih paketih oziroma bo nameščena v australu serijsko pri najbolje založenih paketih. 500-litrski prtljažnik (pri hibridu ima 70 litrov manj) se s pomikom klopi povsem naprej poveča na 575 litrov (555 litrov pri hibridu), to pa je že prostornina prtljažnega prostora, ki jo imajo nekateri družinski karavani v segmentu C. Ob podrtih sedežih nastane odprtina, velika 1.525 litrov. Zaradi nove arhitekture je dovolj prostora tudi na zadnji klopi. Za naša kolena je ostalo približno 15 centimetrov prostora.

Foto: Renault

Foto: Renault