“Pridi, peljal boš zelo zabaven avtomobil!” Uf, res je pravi posebnež.

Takemu povabilu se je težko upreti. Odlične katalonske ceste, zaprta dirkaška steza in avtomobil, ki je usmerjen v preprostost, lahkotnost ter vozniško zabavo. Tam, kjer je treba atmosferski motor priganjati vse do sedem tisoč vrtljajev v minuti, je nekaj, kar je pri novih avtomobilih že skoraj izumrlo. To je nova toyota GR86, ki bo v Evropi vsaj do decembra še tako zamaskiran, na slovenskih cestah pa ga lahko pričakujemo spomladi.

Nič več GT, temveč GR86. Kljub rahli spremembi imena in zdaj močnejšemu motorju ostaja to eden vozniško najbolj zabavnih in hkrati še vedno lahkotnih ter enostavnih avtomobilov. Foto: Toyota Pred izvozom na objekt Parcmotor Castellolí, testno stezo brez tribun, ki leži približno 60 kilometrov severozahodno od Barcelone, sem si z zanimanjem ogledal novo toyoto GR 86. Zamaskirana zunanjost se mi je zdela malo pretirana, ker se ti avtomobili v ZDA že vozijo po cestah, evropska premiera pa res sledi šele v začetku decembra. Uradna kamuflaža je avtomobilu, ne glede na vse, dodala nekaj skrivnostnosti in cestne posebnosti. Pa sploh ne, da bi jo ta GR 86 sploh potreboval. Tudi v drugi generaciji je ostal eden najbolj purističnih, vozniško zabavnih in tudi posebnih avtomobilov.

"Analogni avtomobil za digitalno dobo," mu pravijo Japonci in pri tem mislijo predvsem na vztrajanje pri odličnem atmosferskem motorju, rezkemu zvoku izpušne cevi ob njegovih visokih vrtljajih in mehansko-elektronski preprostosti avtomobila. V ospredju so voznik, njegove noge, roke ter cesta, in vse to s kar z najmanj posrednih elektronskih elementov in raje s prvoosebnimi občutki avtomobila, zdrsa zadnjih koles ter oprijema cestišča. Stari dobri "občutek avtomobila v zadnjici" tu spet dobi svojo vrednost.

Predvsem od zadaj je novi GR86 videti precej bolj konkreten in masivnejši avtomobil kot prej. Foto: Toyota

Notranjost je spodobno moderna in digitalizirana, serijsko tudi z vmesnikoma Car Play in Android Auto. Hvalimo podrobnosti kot je z alkantaro prevlečen zgornji del merilnikov. Foto: Gregor Pavšič

Pogonski štirivaljni bokser motor je skupni produkt Toyote in Subaruja. Foto: Gregor Pavšič

Ko zapeljem iz boksov na stezo, je občutek za volanom takoj odličen. Natančen ročen menjalnik, ki je z rahlimi prilagoditvami ostal od predhodnika, kar kliče po odločnih pretikanjih. Vrtljaji motorja se hitro višajo in s tem tudi zvok iz izpušne cevi. V času turbo motorjev le še redko vrtimo motorje prek šest in sedem tisoč vrtljajev.

Največja pridobitev avtomobila je zdaj motor s precej večjo delovno prostornino. Blok dvolitrskega štirivaljnega motorja je Subarujev, preostali deli so Toyotini in tudi prilagojeni posebej za GR 86. Moč motorja je zdaj za okoli 17 odstotkov višja, kar pomeni 172 kilovatov (234 "konjev") pri sedem tisoč vrtljajih v minuti. Morda še pomembnejši je dodatni navor, ki ga zdaj do 250 njutonmetrov. Vse to pomeni še bolj zvezno linijo moči in navora ter slovo rahlega padca, ki ga je prejšnji motor naredil pri 2.500 vrtljajih v minuti.

Šeststopenjski ročni menjalnik izhaja iz predhodnika in še vedno je prepričljiv. Zaradi večje moči motorja so mu lahko nekoliko skrajšali peto prestavo. Foto: Gregor Pavšič

Da, moči je zdaj dovolj oziroma ravno prav za ta sicer 4,2 metra dolgi in 1,7 metra široki avtomobil z maso le 1,2 tone. Pospeški pa niso tako pomembni in prav tako tudi ne uradno najvišja hitrost. No, do "stotice" potrebuje avtomobil 6,3 sekunde, kljub večji moči je končna hitrost ostala pri 226 kilometrih na uro. Japonci so v menjalniku raje skrajšali peto prestavo.

Na rahlo mokri dirkaški stezi z vse prej kot novim asfaltom hitro spoznam, da tale GR 86 kljub oznaki "vstopnega modela GR" ni nedolžna igrača. Novinarski kolega pred menoj jo je že poslal v zid. Prevelika agresivnost na stopalki za plin in zgrešena idealna linija ne odpuščata veliko. Toda z nekaj več oprijema in zaupanja v avtomobil lahko vožnja postane zares uživaška. Razmerje med maso in velikostjo avtomobila ter razporeditvijo mase in moči na zadnjih kolesih se zdi zares odlično za tak avtomobil, ki je preprosto lahkoten, uživaški, resnično "neutrujajoč" sopotnik, čigar vsakodnevne družbe se ne bi branil. Pa še v dobro voljo spravi voznika.

V Evropi toyota GT 86 ne bo imela več Subarujeve (BRZ) konkurence. Foto: Toyota

Brez zapletenih elektronskih voznih programov in izenačevanja vrtljajev

Vozna načina sta dejansko le dva. Ob običajnem je tu še program "track", ki delno tudi odpravi elektronski nadzor nad drsenjem skozi ovinke. Zdi se, da elektronika pusti drsenje, vse dokler ima voznik manever pod nadzorom. Med drsenjem s plinom elektronika še čaka, ob omahovanju ali napaki nato poseže vmes in pomaga obvladati vozilo. Elektronski nadzor nad drsenjem je mogoče dodatno tudi povsem izklopiti.

Tehnični podatki:

Motor: štirivaljni, bokser, prostorina: 2.387 cm3 Moč motorja: 172 kW (234 “konjev”) pri 7.000 vrt./min. Naj. navor: 250 Nm pri 3.700 vrt./min. Menjalnik: 6-stopenjski, ročni 0-100 km/h: 6s 300ms Največja hitrost: 226 km/h Dolžina: 4.265 mm Širina: 1.775 mm Višina: 1.310 mm Medosje: 2.757 mm Prtljažnik: 226 l Masa vozila: 1.275 kg

Foto: Gregor Pavšič

Če bi ročno zavoro pomaknili na desno stran sredinske konzole, bi jo bilo lažje zagrabiti. Tako rešitev ima mazda MX-5. Foto: Gregor Pavšič

Na digitalnih merilnikih tudi prikaz krivulje moči in navora motorja. Foto: Gregor Pavšič

"Osnovna usmeritev je bilo znižanje mase avtomobila, dodajanje moči in tudi nekaj več vzvojne trdnosti. Kljub večjemu motorju je avtomobil 20 kilogramov lažji, malenkost nižje je tudi težišče. Pomembno pa nam je bilo ohraniti tako preprosto uporabnost kot tudi dostopno ceno. Zato GR86 z ročnim menjalnikom nima raznih elektronskih voznih programov in nastavljivih blažilnikov, prav tako tudi ne sistema za izravnavanje vrtljajev motorja ob prestavljanju navzdol. V ospredju naj bo voznik, ki naj ima nadzor nad stopalkami," mi je povedal Herwig Daenens, tehnični vodja razvoja GR86. Nizozemec je tudi občasni dirkač na 24-urnih dirkah na Nürburgringu, bil pa je tudi "master", razvojni voznik nove generacije toyote GR supre.

Ko sem ga zbodel, zakaj ročne zavore niso pomaknili na desno stran sredinske konzole (kot pri mazdi MX-5), tako da bi jo voznik lažje in hitreje zagrabil, se je le nasmehnil: "Morda nekoč, za zdaj ostaja na levi strani …"

Gumbov je dokaj malo, ker je to tudi elektronsko precej enostaven avtomobil. Foto: Gregor Pavšič

GR 86 se morda zdi kot zelo nišen avtomobil, a v svojem bistvu je imel v slabem desetletju zelo velik vpliv na nove avtomobile Toyote − enega največjih proizvajalcev avtomobilov na svetu. Toyoto GT86 je leta 2012 "izsilil" nihče drug kot predsednik podjetja Akio Toyoda, tudi sam prvinski avtomobilski navdušenec in spodobno hiter dirkač.

Zaupanje in izpostavljanje vozne dinamike sta vplivala na razvoj platforme TNGA, s tem pa tudi na domala vse nove velikoserijske Toyotine avtomobile. Majhni posebneži, kot je GR86, ostajajo kot smetana na najljubšem koščku torte in pravi cestni posebneži. Le zelo redki avtomobili še znajo oživiti duh preteklosti, ko je bilo sožitje voznika in avtomobila bolj pristno, vožnja pa zato bolj mehanska, neposredna in uživaška.

Še en avtomobil za sladokusce, ki ne bi smel biti dražji od 35 tisočakov

Na poti z dirkališča proti Barceloni sem poskušal vleči vzporednice z yarisom GR. Pri obeh avtomobilih Japonci niso sprejemali večjih kompromisov in zato je bil yaris tudi prodajno tako presenetljivo uspešen; storili pa so namenski korak stran od elektrifikacije (ker si zaradi odlične prodaje hibridov to lahko privoščijo) in oba avtomobila zasnovali zelo premišljeno. Tako GR86 kot yaris GR imata ravno prav moči, da je vožnja še vedno neposredno divja, a obenem dovolj lahkotna in predvidljiva. GR86 ima to prednost, da njegov zadek zelo hitro "malo zapleše" že ob speljevanju z mesta, medtem ko ojačitve zvoka tak atmosferski motor ne potrebuje.

To je še en avtomobil za sladokusce, ki je dejansko v vsakem ovinku, kjer je vstop zelo lahek, hitro odziven.

Nova toyota GR86 prihaja na ceste prihodnjo pomlad. Cene avtomobila še niso znane, bodo pa nižje kot pri yarisu GR − to v praksi torej pomeni cene nekje do 35 tisočakov.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Toyota

Foto: Toyota