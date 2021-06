Poznate to vas? Obisk z enim najbolj brutalnih avtov leta.

Grgar je devet gostil gorskohitrostno dirko za državno prvenstvo. Foto: Gregor Pavšič Cesta med Grgarjem in Grgarskimi ravnami je danes mnogo manj živa kot nekoč. njenih štiri kilometre asfalta je vpetih v območje nad Novo Gorico in pod Banjško planoto. Namenjena je predvsem domačinom, ki se po njej vsak dan vozijo na delo in po opravkih v dolino. Le okrog 800 jih še živi v tej spokojni vasici.

Pred desetimi leti je ta cesta zadnjič gostila avtomobilsko gorsko dirko. Skupno so jih tu organizirali devet, spadala pa je med hitrejše in tudi tehnično zahtevnejše v Sloveniji. Cesta ni prav zelo široka in tudi ostrih ovinkov je bore malo. Tistih klasičnih serpentin sploh ni. Polna je hitrih dolgih ovinkov, ki se večkrat “zaprejo”. Ima tudi dolgo ravnino in na koncu nje zelo zahteven dvojni ovinek v useku. Spadal je med najtežje kombinacije v slovenskem avtomobilskem športu in zahteval veliko znanja, natančnosti in predvsem poguma. Le kdor je tam zadržal hitrost in ujel pravo linijo, je iz kombinacije odnesel dovolj hitrosti za zaključni šprint do ciljne črte.

Stojan Pirjevec na štartu gorske dirke v Grgarju v sredini devetdesetih let. Foto: Arhiv AMD Gorica

To cesto zelo dobro pozna tudi Stojan Pirjevec. Novogoriški avtomobilski dirkač z dolgim stažem, ki je nekoč začel s stoenko in s tem avtomobilom relija 1981 dobil tudi reli Saturnus. Ob koncu svoje kariere pa je Pirjevec vozil gorske dirke z odlično pripravljenim BMW M3 in bil je tudi junak grgarške dirke. Svoj BMW M3 je vozil med leti 1993 in 1995, skupaj je odpeljal 28 dirk in na njih ni nikoli odstopil.

Še vedno ga ima doma. Noče ga prodati in tudi takemu avtomobilu kajpak raste vrednost. Pred skoraj desetimi leti so mu v Italiji izdelali nov motor in občasno ga še potegnejo iz garaže ter z njim naredijo nekaj kilometrov. Pirjevčev M3 so nekoč izdelali v znani delavnici pri Vicenzi. Naredili so jih dober ducat, vsi pa so bili zelo dobro pripravljeni M3. Štirivaljnik ima dobrih 300 “konjev”, tu so še šeststopenjski menjalnik z ravnimi zobniki, zaporo diferenciala in odličnim podvozjem. Spredaj in zadaj je imel mehanska stabilizatorja, ki je je Pirjevec lahko nastavljal kar iz svojega sedeža.

Tam, kjer je bila nekoč štartna črta. Foto: Gregor Pavšič

V notranjost je to zelo moderno in ravno prav digitalno oblikovan avtomobil. Vseh mogočih gumbov je kar veliko, enako velja tudi za kompleksnost raznih nastavitev delovanja motorja, podvozja in podobno. Foto: Gregor Pavšič

Okolica se je spremenila, ovinki in cesta ostajajo enaki

Četrt stoletja po Pirjevčevih zmagah med Grgarjem in Grgaskimi ravnami je marsikaj drugače. Asfalt je slabši, okolica ceste je zaraščena z visoko travo, obcestne ograje marsikje razkraja rja. Hribčki in grebeni okrog ceste, kjer se je nekoč trlo ljudi, danes samevajo. Ostali pa so spomini na mojstrske vožnje po tej severnoprimorski cesti, vpeto v avtomobilsko zelo razvito območje in navsezadnje le dober streljaj od Italije.

Štartne črte za ovinkom, ki se ob koncu vasi odpre v nekoliko daljši ravni odsek do prvega desnega ovinka, danes kajpak ni več. Obstajala pa je namišljena v moji glavi in spominih, ko sem semkaj na dirko, še kot najstnik s sokom in doma pripravljenim sendvičem, prihajal še kot najstnik. Če se je že vse ostalo spremenilo, se ovinki niso.

Izjemne zmogljivosti za kričeče rumenega BMW

Tokrat za volanom BMW M4 competition. To je eden najbolj brutalnih in zmogljivih avtomobilov, ki jih je danes mogoče kupiti na slovenskem trgu. Različica competiton je za M4 stara šele pet let in letos je vstopila v svojo drugo generacijo. To je torej še pravi mladostnik v primerjavi s kultnim M3 E30, ki ga je v dirkaški različici v Grgarju nekoč proti zmagam vozil Pirjevec.

Toda številke za ta izjemno vpadljiv športni avtomobil, še toliko bolj ob kričeči rumeni barvi, so osupljive: trilitrski šestvaljnik zmore 375 kilovatov (510 “konjev”) in 650 njutonmetrov navora, uradni pospešek do 100 kilometrov na uro pa v manj kot štirih sekundah. Vsaj za zdaj se vsa moč prenaša le na zadnji par koles (štirikolesno gnana različica sledi), pri competitionu je na voljo le še osemstopenjski samodejni menjalnik. In to tak s tehnologijo pretvornika navora.

Spredaj je obut v 18-, zadaj pa v 19-palčne pnevmatike. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Res je velik in tudi težak, a med ovinki to dobro skriva

Avtomobil je videti zares velik in zdi se težak. In to tudi je. Dolg je skoraj 4,8 metra in že medosje meri kar 2,8 metra. Spredaj obut v 18-, zadaj pa v 19-palčne pnevmatike ima prazen maso kar 1,8 tone. Ljubitelji zares krotkih in obvladljivih športnih vozil BMW bodo morda raje čakali na novega M2, toda kljub svoji velikosti je lahko tudi M4 skrajno uživaški avtomobil. S prožnostjo motorja jemlje sapo. Turbomotor resda ni skrajno glasen, toda kulisa celotnega avtomobilskega paketa je še vedno prava.

Med ovinki je s svojo maso presenetljivo vodljiv in tudi dovolj lahkoten. Odzivnost je zares odlična in že brez vklopa športnih programov. Ti nato le še dodajo nekaj ostrine celotni izkušnji avtomobila. Kdor si ga bo privoščil, bo v Sloveniji prav gotovo še najbolj pogrešal dirkališče za njegov poln izkoristek.

M4 competition je zelo moderen športni avtomobil, ki iz vidika uporabnosti presega zgolj uživanje med ovinki. Foto: Gregor Pavšič

Oblikovno M4 prav gotovo deli mnenja. Sprednje skrajno velike “ledvičke” so zaščitni znak tega avtomobila v dobrem in slabem. Nihče ga več ne more zamenjati za M3. Zadnji blatniki so zanimivo bolj izraziti pri M3 in upoštevajoč njegovo večjo praktičnost bo M3 competiton med glavnimi tekmeci. Pelje se primerljivo, stane pa 3.500 evrov manj.

M4 competition je obenem zelo moderen športni avtomobil, ki iz vidika uporabnosti presega zgolj uživanje med ovinki. Za oba potnika na sprednjih sedežih je to tudi udoben potovalni avtomobil, čeprav bo doseg z eno posodo goriva lahko le okrog 300 kilometrov in tako manjši od nekaterih električnih avtomobilov. Vseeno je prostora tudi na zadnji klopi presenetljivo dovolj, še največ omejitev bo pričakovano za višjerasle (priložnostne) potnike. Toda v takem športnem kupeju so zadnji sedeži največkrat prazni.

Voznikov prostor je močno, a nikakor ne skrajno digitaliziran. Komunikacija z vmesnikom avtomobila je hitra, odlično delujejo vozniški asistenčni sistemi. Ti lahko predvsem na avtocesti močno razbremenijo voznika.

Koliko stane?

Različica competition prinaša dodatnih 30 “konjev” in za tri desetinke hitrejše pospeševanje do 100 kilometrov na uro. Razlika v ceni znaša 4.300 evrov. Za BMW M4 competition bo treba v Sloveniji odšteti vsaj 94.600 evrov. Kdor bo želel avtomobil resnično dobro izkoristiti in v tujini obiskati katero izmed dirkališč, bo bržkone moral seči tudi po paketu M Race Track. Ta stane 16.649 evrov in prinaša 25 kilogramov nižjo maso, desetstopenjsko nastavitev nadzora oprijema, keramične zavore, hitrost vse do 280 kilometrov na uro, školjkaste sedeže M carbon in podobno. S temi dodatki se naposled lahko cena avtomobilu dvigne tja do okrog 115 tisočakov.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič