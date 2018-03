Poslovni in družinski avto z bojevitim srcem #video

Opel je znova obudil legendarno oznako GSi

Insignia s športnimi dodatki in močnim srcem bo navdušila vse voznike, ki radi vozijo hitro, a hkrati ne želijo izgubiti udobja, varnostnih elementov in poslovne uporabnosti. Na voljo sta dva agregata, šibkejši dizel in močnejši bencinski motor. Pohvali se še s serijsko vgrajenim osemstopenjskim samodejnim menjalnikom in štirikolesnim pogonom z vektoriranjem navora. V Sloveniji bo zanjo treba odšteti najmanj 34 tisoč evrov.

Opel je na krilih bogate zgodovine športnih avtomobilov spet obudil oznako GSi. Športni paket poskrbi, da se insignia GSi od preostalih različic jasno razlikuje – tako vizualno kot tudi po zmogljivosti. Nad razvojem je bedela dirkalna legenda Volker Strycek, ki je s kombinacijo velikih platišč z odličnimi pnevmatikami, štiribatnimi zavorami Brembo, štirikolesnim pogonom z vektoriranjem navora, športnimi sedeži in desetimi milimetri nižjim vzmetenjem ustvaril avtomobil, vreden te kultne oznake.

Nekaj manevrskega prostora ostaja, prihaja brutalna OPC?

Kot se za poslovno limuzino spodobi, ostaja insignia zvesta svojim koreninam. Kljub športnim dodatkom in močnemu agergatu v nosu gre predvsem za vsakodnevno uporaben avtomobil. Na mirnih in razmeroma ozkih podeželskih cestah v Provansi se je paradni konj znamke zlahka spopadal z različnimi pastmi. Naj je rohnel 191-kilovatni bencinski turboagregat ali za odtenek šibkejši dizelski biturbo agregegat z 154 kilovati, skupaj s štirikolesnim pogonom z vektoriranjem navora in 8-stopenjskim samodejnim menjalnikom ter s pomočjo treh voznih profilov je insignia gsi premagovala kilometre z lahkotnim tempom.

Če je v osnovnem voznem profilu razmeroma nevtralna, pa vklop programa sport prebudi spečo pošast. Motor postane glasnejši, predvsem bencinski, menjalnik dlje časa zadrži določeno prestavo in stopalka za plin se odzove na vsak majhen dotik. Na digitalnem merilniku hitrost narašča bliskovito in za volanom niti ne čutiš, kako hitro rastejo številke.

Dizel ima svoje prednosti, a naša izbira je bencin

Sledenje čim večjim zaslužkom je že pred leti močno udarilo avtomobile s športnimi geni. Ozko usmerjene mrcine, ki so bile namenjene le največjim puristom ter so zahtevale dražje vzdrževanje, so redkejše kot najredkejši diamanti na svetu. Dandanes je pomembna vsakodnevna uporabnost, kupci pa z vsakim prevoženim kilometrov cenijo bipolarni značaj svojih jeklenih konjičkov. Če je bencinsko gnana insignia GSi iz resno zvočno spremljavo in 50 ''konji'' več na meji kultiviranega, je povsem druga pesem pri dizelsko gnani športnici.

Tega so se zavedali tudi inženirji. Pri razvoju dizelskega motorja so potegnili nekaj adutov iz rokava in ustvarili limuzino (ali karavana), ki je s pomočjo dveh turbin lahko precej varčna. Med športno vožnjo niti nismo gledali na števec porabe. Nas pa je pritegnil podatek ob mešani vožnji, kjer ni manjkalo hitrih zavojev, nenehnega zaviranja pred ležečimi policaji in povsem spokojnega lebdenja po francoskih cestah. Števec se je ustavil pri 7,4 litra.

Nekaj besede pri tem ima zagotovo 480 njutonmetrov navora, saj se zdi, da se tudi ob težki nogi motor niti malo ne namuči. Še podatek za tehnične navdušence. Dvolitrski dizel ima nameščeni dve turbini. Prva je namenjena pri nižjih hitrostih in pri speljevanju v nizkih vrtljajih. Druga priskoči na pomoč v športni vožnji ter s tem še dodatno pripomore k večjemu navoru in moči.

Štirikolesni pogon z vektoriranjem navora poskrbi za dodatno piko na i. Vozniku v vsakem vremenu zagotavlja potrebno samozavest in zanesljivost. Foto: Opel

Pri izbiri voznega profila sport ima ESC dodatno nastavitev - competition. Nadzor stabilnost se izključi in dovolji zdrs avtomobila, na zaprti progi to pomeni obilo zabave. Foto: Opel

Na čudovitih francoskih cestah se je insignia GSi izkazala kot odlična izbira, saj je vsakodnevno uporaben stroj, ki pa navsezadnje rad prediha dizelska ali bencinska pljuča. Foto: Opel

Športni pedigre vse od leta 1984



Insignia GSi nadaljuje dolgo tradicijo Oplovih športnih modelov s kultno oznako GSi. Prva dva avtomobila, ki sta ustvarila precej razburjenja, sta bila manta GSi in kadett GSi. Z 1,8-litrskim bencinskim štirivaljnikom s 115 ''konji'' sta zavzela evropske ceste leta 1984. Štiri leta pozneje je športne navdušence s 150-''konjskim'' motorjem očaral kadett 2.0 GSi 16V. Inovativne rešitve pri izdelavi motorja so pri oplu prenesli še na kadettovo naslednico, astro GSi. Leta 1993 je tako nastala 125-''konjska'' astra, a še pet let pred tem je na ceste zapeljala prva corsa GSi s 100 ''konji''. Zadnji model z legendarno oznako GSi je bila corsa leta 2012. Nemci so po dolgih šestih sušnih letih zopet obudili znamko, po insignii GSi pa bo letos na ceste zapeljala tudi corsa GSi.

Želeli bi hitrejši samodejni menjalnik

Osemstopenjski samodejni menjalnik so pri Oplu razvili znotraj hiše. Gre za izdelek, ki hodi v korak s časom. Je uglajen, zna varčevati gorivo in svoje poslanstvo opravlja nezaznavno. Zalomi se pri priganjanju po poligonu. Še preden smo resno zagrizli v zavoje na javnih cestah, so nas pri Oplu peljali na zaprto stezo, kjer smo lahko v nadzorovanem okolju preizkusili športno limuzino. Tam pa se je razkril dvojni značaj insignie GSi. Vidi se, da uživa v hitri vožnji in s 160 kilogrami manj, kot jih je imela maso predhodna generacije insignie OPC, lahkotno premaguje zavoje, toda pri polnem pospeševanju smo pogrešali hitrejše prestavljanje. Tudi če smo prestave pretikali prek stikal na volanskem obroču, si je menjalnik po našem mnenju vzel trenutek preveč. A naj opozorimo še enkrat. Kljub temu, da je bila insignia s kultno oznako GSi rojena na Norschleifu, ne spada na dirkališče. Tam se bo bolje počutila OPC, GSi pa bo v najboljši meri še naprej združevala športnost, vsakodnevno uporabnost in navsezadnje tudi cenovno dosegljivost.

Bencinski agregat je kljub dodatni moči v Sloveniji cenejši od dizelskega. Za limuzino takšnega kova, ki povrhu vsega prinaša dobre zmogljivosti, športne dodatke in bo navdušila še tako zahtevnega direktorja, pa je cena presenetljivo prijazna. Pri uvozniku želijo zanjo vsaj 34 tisočakov, za dizelsko izvedenko pa dva tisočaka več. Še zanimiv podatek, v Nemčiji se cene začnejo pri 45 tisočakih.

Športna oznaka GSi je na voljo za limuzino ali karavana. Foto: Opel

Potniško kabino krasijo spodaj prirezani volanski obroč, usnjeni sedeži s certifikatom AGR in številni športni dodatki. Foto: Opel