Novo vozilo za Slovence z avanturističnim srcem #foto

Mitsubishi je v veliki meri prenovil enega od svojih najpomembnejših modelov. Poltovornjak L200 je dobil precej bolj robusten videz in je danes precej drugačen od nekdaj zelo zaobljenega (japonskega) "pickupa". L200 je zdaj postal bolj postaven in vsaj od daleč spominja tudi na Toyotinega hiluxa.

Japonci so za štiri centimetre dvignili pokrov motorja in ta sprememba močno vpliva na videz avtomobila. Foto: Mitsubishi Dvig pokrova motorja za precej bolj robusten videz

Japonci so za štiri centimetre dvignili pokrov motorja in ta sprememba močno vpliva na videz avtomobila. Skupaj s tem je dobil tudi višje postavljene sprednje žaromete (zdaj so bistveno ožji), kar pomaga pri prečkanju voda in, še pomembneje, niža možnost poškodb ob manjših trkih. Robustnejša sta tudi odbijača, ki imata še vedno 30-stopinjski pristopni in 22-stopinjski izstopni kot.

Trije najuspešnejši "pickupi" v Sloveniji: ford ranger, mitsubishi L200 in toyota hilux



Mitsubishi je v Sloveniji od leta 2003 prodal 1.443 primerkov L200. Lani so jih registrirali 228, kar je bil drugi najboljši rezultat na slovenskem trgu. Uspešnejši je bil le Ford z rangerjem (405), za L200 pa sta bila uvrščena toyota hilux (103) in nato prodajno že bistveno manj uspešen volkswagen amarok (58).



Skupno so lani v Sloveniji registrirali 865 novih poltovornjakov, od tega je bila prva trojica zaslužna kar za 736 registracij oziroma 85 odstotkov trga.

Mitsubishi je v Sloveniji od leta 2003 prodal 1.443 primerkov L200. Lani so jih registrirali 228, kar je bil drugi najboljši rezultat na slovenskem trgu. Foto: Mitsubishi

V različici double cab je L200 dolg do 5,3 metra. Foto: Mitsubishi

Zdaj prepriča tudi na asfaltni cesti, za poltovornjak se vozi zelo spodobno

Ta poltovornjak (v dolžino je sicer zrasel le za dva centimetra, dolg je do 5,3 metra) je ena od najbolj racionalnih ponudb v tem razredu. Na cenovno pozicioniranje bomo sicer morali počakati do prihoda na slovenski trg v prihodnjem tednu (solidno opremljen z ročnim menjalnikom stane bo predvidoma stal manj kot 30 tisoč evrov), med prvimi kilometri pa nas je L200 prijetno presenetil in prepričal.

Postal je cestno bolj prijazen kot prej. Na asfaltu se sicer težko postavi ob bok Volkswagnovemu amaroku, zato pa prišel na raven Fordovega rangerja in še toliko bolj Toyotinega hiluxa.

Udobju vožnje prilagojeno podvozje, za pravšnjo nosilnost zadaj ostajajo listnate vzmeti

Hvalimo udobje sedežev, položaj za volanom (prav nič "tovornjakarski", bolj podoben športnemu terencu, a kak centimeter nižji položaj sedeža ne bi škodil) in tudi napredek vsega podvozja. Izboljšali so mu torzijsko čvrstost, spredaj ima dvojna prečna vodila s spiralnimi vzmetmi in stabilizatorjem, zadaj pa so za večjo nosilnost ohranili listnate vzmeti (šest listov, prej pet).

L200 ponuja več možnosti pogonov. Vklopiti je mogoče stalen štirikolesni pogon, prav tako pa tudi možnost štirikolesnega pogona z zaporo sredinskega diferenciala oziroma reduktorjem.

Doplačljivi bodo sistem za nadzorovano spuščanje po klancu navzdol, 360-stopinjska kamera, sistem za opozorilo pred prečnim prometom zadaj, nenamensko menjavo prometnega pasu, ublažitev naleta, mrtvim kotom in podobno.

150-"konjski" motor zelo soliden, izbrali pa bi samodejni menjalnik

Preizkusili smo L200 z 2,2-litrskim dizelskim motorjem. Na voljo bo motor z močjo 110 kilovatov (150 "konjev"), kar bo tudi edina izbira. Prazen L200 ima maso okrog dveh ton, motor pa je vsaj ob praznem kesonu kar presenetljivo poskočen. Namesto šeststopenjskega ročnega menjalnika bi si želeli le možnost šeststopenjskega samodejnega menjalnika, kar bi vsaj povprečnemu uporabniku močno olajšalo vsakodnevno sobivanje s takim vozilom.

Foto: Mitsubishi

Foto: Mitsubishi

Foto: Mitsubishi

L200 ponuja več možnosti pogonov. Vklopiti je mogoče stalen štirikolesni pogon, prav tako pa tudi možnost štirikolesnega pogona z zaporo sredinskega diferenciala oziroma reduktorjem. Foto: Mitsubishi

Foto: Mitsubishi

Foto: Mitsubishi