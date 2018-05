Kot ferrari ali "lambo", pa je res tako dober? #foto

BMW je svojemu oblikovno najbolj skrajnemu avtomobilu, ki daje vtis superšportnika za ceno vsaj dobrih 162 tisočakov, zdaj odstranil še streho. Kaj tak avtomobil poleg privlačnega videza še prinaša v praksi?

Bistvo takega avtomobila je tudi v detajlih, ki privlačijo pozornost. Foto: Gregor Pavšič Na ozkih cestah skozi slikovite vasice slovenske obale, tam v okolic Kort. Gažona in Baredov na Izolo, smo zapeljali novega BMW i8 roadsterja. To je tisti avtomobil, ki na cesti daje vtis pravega superšportnika, poganja pa ga hibridni pogon z osnovo v zgolj trivaljnem bencinskem 1,5-litrskem motorju. Če prve zaradi visoke cene in predvsem z veliko prostornino motorja povezanih "luksuznega" davka pogosto registrirajo prek podjetij v tujini, je tak avtomobil s slovensko registracijo nekaj samoumevnega.

Palec gor: Izjemna oblika, vpadljivost, delovanje hibridnega pogona

Palec dol: Manj odlagalnih površin v notranjosti, cena glede na tehnično-zmogljivostni potencial

Privlači z dvignjenimi vrati, toda vse ni tako preprosto

BMW je prenovil i8 in zanj prvič ponudil tudi karoserijsko izvedbo roadsterja, ki osnovno kupejevsko izvedbo nadgradi tako iz vidika zunanjega videza kot tudi uporabniške izkušnje. Roadster je sicer namenjen le dvema potnikoma (kupe ima zadaj še dva zasilna sedeža), vanj je zaradi širšega pragu težje splezati in tudi v notranjosti boste težje našli prostor za odlaganje telefona in podobnih drobnarij, toda užitek ceste, vetra in tudi videza na cesti se zdi pri tem avtomobilu še bolj pristen.

Fotografije - BMW i8 roadster na cestah v slovenski Istri

Vozniški del i8 je oblikovna kombinacija klasičnih vozil BMW in njihove serije i. Kdor je navajen bavarskih vozil, se bo v njem počutil domače. Vesel bo kančka oblikovnega futurizma. Foto: Gregor Pavšič

Bencinski motor

Prostornina: 1.499 cm3, moč: 170 kW od 5.800 do 6.000 vrt./min., Navor: 320 Nm pri 3.700 vrt./min.



Elektro motor

Moč: 105 kW, navor: 250 Nm, električni doseg: 53 km (realno do 30 km), bruto kapaciteta baterije: 11,6 kWh,



Sistemska moč: 275 kW



Zmogljivosti: najvišja hitrost: 250 km/h, najvišja hitrost na elektriko: 120 km/h, pospešek na elektriko 0-60 km/h: 3,5 s, pospešek 0-100 km/h: 4,6 s



Masa praznega vozila: 1.595 kg, nosilnost: 305 kg

Uživaški avtomobil za dinamično vožnjo, ne pa podiranje rekordov med ovinki

Tak avtomobil je navzven res blizu tudi pravim superšportnikom. Privablja poglede vsak kilometer, ki ga z voznikom skupaj preživita. Vseeno pa je i8 bolj tiste vrste uživaški avtomobil, ki je namenjen predvsem nekoliko daljšim potepom, uživanju podeželskih cest, ne toliko brezkompromisnemu napadanju ovinkov.

Kdor bi tam želel resnično neposrednost, surovost, bo v primerjavi s pravimi (super)športniki lahko nekoliko razočaran. Vseeno je med ovinki dovolj lahkoten. Na spolzki cesti lahko zaradi motorja v zadku sprednja kolesa tudi začnejo izgubljati oprijem. Je dovolj brutalen pri pospeševanjih? Za hibrida vsekakor, za videz superšportnika pa bi od BMW želeli tudi različico s pravim V6, kaj šele motorjem V8.

Ko imajo ušesa dovolj umetnega zvoka bencinskega motorja, zaigra elektrika

Tale BMW je še vedno namreč predvsem vsakodnevno uporaben športen avtomobil, ki je odličen za tistega, ki želi tudi prek avtomobila vsakodnevno izstopati. Ponuja ravno dovolj športnosti, da ni preveč brutalen. Več deset kilometrov ga je mogoče voziti tudi le z električno energijo, ki sicer vsemu hibridnemu pogonu pomaga tudi ob odločno pritisnjeni stopalki za plin. Dejstvo, da ima zdaj i8 večjo baterijo je torej dobro iz dveh vidikov – električni doseg je daljši, prav tako pa je mogoče več kilometrov odpeljati tudi s polno kombinacijo bencinsko-električnega hibridnega pogona in izkoristiti ves njegov potencial.

S tega vidika je zagotovo poseben. Trivaljni bencinski motor sam po sebi ni zelo glasen, zato voznik in sovoznik dobita zvočno kuliso iz zvočnikov. Ta ni zelo hrupna, umeten zvok pa tudi ni zelo moteč in je sprejemljiv. Kadar voznik pretakne v električni način vožnje, je razlika v glasnosti navdušujoča. En hip nas med ovinki razvaja trušč vrtljajev motorja, že za ovinkom nam je tega morda dosti in si pri enaki hitrosti zaželimo tišine. Na tem mestu poudarimo, da so pri BMW zelo dobro zatesnili notranjost roadsterja.

Tak avtomobil je cestni nastopač, zares je videti atraktivno in vpadljivo. Stane več kot 162 tisoč evrov, kar za avtomobil takega tehnološkega oziroma uživaškega potenciala zagotovo ni malo. Toda i8 je predvsem avto za posebne nišne kupce in obenem vsega tistega, kar pod znamko i pri BMW pripravljajo za naslednje desetletje.

Roadster je od klasičnega kupejevskega i8 dražji za slabih 16 tisoč evrov. Foto: Gregor Pavšič

Prag vozila je resnično širok in zahteva nekaj spretnosti (razkoraka) pri vstopanju oziroma izstopanju iz avtomobila. Foto: Gregor Pavšič

Tak pogled v vzvratno ogledalo je resnično nekaj posebnega. Foto: Gregor Pavšič

Potep z BMW i8 roadster skozi slikovite vasice slovenske Istre. Foto: Gregor Pavšič

Takole z dvignjenimi vrati je tale i8 videti resnično strupen športni avtomobil. Foto: Gregor Pavšič