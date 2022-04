Eden od redkih, ki si še upa spustiti streho #video

BMW je še eden od redkih, ki vztraja v vse bolj nišnem in izginjajočem razredu. Kabriolet je na naših cestah prava redkost, še posebej, če govorimo o novi seriji 4. S prepoznavnim videzom navdušuje predvsem s svojim šestvaljnim motorjem in voznimi lastnostmi. Ob spuščeni strehi postane pravi postavljač, ki s črno platneno pomično streho nekoliko preusmeri pozornost z velikih ledvičk.

Kabrio se poleg očitnega, platnene pomične strehe, skoraj ne razlikuje od običajnega kupeja serije 4. A pri platneni strehi ne gre le za kos blaga in kovinske nosilce. Za njo se skriva trdo delo inženirjev, ki so pomislili tudi na najmanjše podrobnosti. Še več, zaradi platnene strehe je več prostora za glavo, prtljažni prostor je bolj uporaben in s pomočjo najnovejših materialov so znatno izboljšali izolativnost strehe. Kot pravijo Bavarci, je v primerjavi s trdo streho masa platnene manjša za kar 40 odstotkov.

Kabriolet v pravem pomenu besede

V zadnjih letih oziroma raje desetletju so postali priljubljeni kabrioleti s pomično trdo streho. A pogled v preteklost pokaže, da so nekateri najlepši kabrioleti na svetu vselej imeli nameščeno le mehko platneno streho. A če se je nekoč streho podiralo ročno, pri BMW-jevi štirici za to skrbi elektronika.

Ob pritisku na stikalo pred menjalno ročico na osrednjem grebenu se začne proces zlaganja ali dvigovanja strehe (glej video). Streha se pospravi ali dvigne na svoje mesto v 18 sekundah, ves proces pa je mogoče izvesti do hitrosti 50 kilometrov na uro. Prtljažni prostor ima 255 litrov, kar bo dovolj za dva letalska kovčka in še kakšno malenkost. Torba s palicami za golf bo morala pristati na zadnjih sedežih, v prtljažniku zanjo ne bo dovolj prostora. Ko smo ravno pri zadnji klopi. Pri BMW so spretno skrili vetrno mrežo za naslonjala zadnje klopi in tako našli odličen prostor, da ta ne zavzema prostora drugod po avtomobilu. Preprosto se jo zloži in namesti, še lažje pa pospravi nazaj.

Kljub šsetvaljnemu motorju je v notranjosti M440i cabrio predvsem eleganten in uživaški avtomobil. Foto: Gašper Pirman

Vetrno mrežo se pametno spravi za naslonjala zadnjih sedežev. Foto: Gašper Pirman

Uporaben tudi, ko zaide sonce

Kabriolet ni za vsakega voznika. Ne le, da je v notranjosti bolj hrupno in je piš vetra nekoliko bolj poudarjen, nekaterim predvsem ne ustreza vožnja z odprto streho. Nekaj vetra še vedno pride v kabino in na vrhu glave prijetno pihlja, a marsikateremu sopotniku to ne bo ustrezalo. Nekaterim niti ni všeč, če jim sonce sveti neposredno v glavo, zato se raje vozijo z dvignjeno streho. Tudi v nekoliko bolj hladnih poletnih večernih urah hitro postane premrzlo za vožnjo. V tem primeru pohvalimo sistem za pihanje toplega zraka v predelu vratu, kar podaljša časovno uporabnost avtomobila.

Čeprav se vozi vrhunsko, gre predvsem za vrhunski potovalnik

BMW ima med vsemi premijskimi znamkami najbolj logično postavitev elementov in stikal. Električno nastavljivi stoli, sprednja se med vstopanjem na zadnja sedeža, opremljena s priključkoma isofix, samodejno pomakneta naprej in nato, ko potnika udobno, z dovolj prostora za kolena, glavo in ramena sedita zadaj, spet spominsko pomakneta naprej. Zadaj je kabriolet dovolj velik tudi za odrasle potnike, ne le za otroke.

Besed o vrstnem trilitrskem šestvaljniku ni treba izgubljati. Gre za enega od zadnjih proizvajalcev, ki se ni ustrašil emisijskih zahtev in vztraja pri enem od bolšjih motorjev na trgu. Z obilico navora (500) in predvsem "konjev" (374) je lahko v zavojih prav prijetno divji, po drugi strani pa osemstopenjski menjalnik ponuja široko uporabnost. Umirjen izlet tako ni težaven, povprečna poraba pa bo tudi še kar nizka (sedem litrov) glede na moč motorja. Ta se lahko hitro dvigne, ob normalnem kombiniranem ciklu pa bo znašala okoli devetih litrov. Vsekakor je kabriolet namenjen uživačem, tako brez strehe kot tudi z dvignjeno streho ali za tiste, ki od avta zahtevajo vrhunske vozne lastnosti.

Cestni uživač

Pod črto je ta BMW zato vseeno pravi cestni uživač, ki vozniku ponuja vse najboljše, od zelo poskočnega šestvaljnika do zvoka iz izpušnih cevi, vendar le ob športnih programih vožnje, in dodaja prijetno kuliso. Tudi štirikolesni pogon opravi svoje delo in ne jemlje preveč eksplozivnosti pogonu. Večji del moči se praviloma prenaša na zadnji par koles in voznik nikoli zares ne izgubi občutka, da ima avtomobil več moči na zadnjih kolesih. Štirikolesni pogon ponuja veliko oprijema in tudi skozi ovinke deluje zelo prepričljivo.

Prijeten zvok, ročno pretikanje prestave nižje pred ovinkom, da se ustrezno dvignejo vrtljaji motorja, ponuja pravi dinamični balzam, ob vklopu programa comfort pa je "štirica" spet predvsem miren potovalen avtomobil. Tak za sproščeno vožnjo po mestu, nemoteče premagovanje daljših razdalj ter tu in tam nekaj dinamično odpeljanih ovinkov. Seveda ima vse to svojo ceno, ki še zoži njegov krog kupcev. Skoraj 90 tisočakov je treba odšteti za tega posebneža. Vsekakor cena, ki jo je le malokdo pripravljen plačati za le uživanje z vetrom v laseh.