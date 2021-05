Zastoji na mejah: pot domov se bo podaljšala

Zaenkrat večjih težav na slovenskih cestah in avtocestah ni, morajo pa potniki za vstop v Slovenijo iz Hrvaške na nekaterih mejnih prehodih čakati za vstop v Slovenijo. Najhuje je na mejnem prehodu Obrežj, kjer morajo osebna vozila za vstop čakati uro in pol. Na prehodu Gruškovje osebna vozila za vstop v Slovenijo čakajo eno uro.

Na edinem mejnem prehodu Metlika - most čez Kolpo se čaka za izstop iz Slovenijo proti Hrvaški. Čakalna doba je po podatkih portala promet.si 40 minut. Daljše čakalne dobe so trenutno predvsem pri vstopu v Slovenijo. Čakalna doba je na mejnih prehodih Starod (30 minut), Obrežje (ura in pol), Dobovec (40 minut), Zavrč (30 minut) in Gruškovje (ena ura) pri vstopu v Slovenijo.

Danes se čez celoten dan pričakuje povečan promet iz smeri Hrvaške proti Sloveniji in iz Hrvaške proti Avstriji.