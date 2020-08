Zaradi vremena že zaprte nekatere ceste

Na Prometno-informacijskem centru za državne ceste svarijo pred slabimi vremenskimi razmerami in opozarjajo voznike, da je ustavljanje vozil pod nadvozi in v predorih nevarno in prepovedano.

Foto: Getty Images

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste so popolne zapore zaradi vremenskih razmer na regionalnih cestah Zgornje Jezersko–prelaz Jezersko, Podkoren–Korensko sedlo, Vršič–Trenta in Volče–Solarji ter na cesti Mrzli Studenec–Pokljuka. Zaradi možnosti močnih nalivov s sunki vetra in točo v prometu svetujejo še posebno previdnost in strpnost.

Gneča na mejnih prehodih

Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj vozil dolg približno kilometer in pol. Osebna vozila čakajo pri vstopu v Slovenijo od eno do dve uri na mejnem prehodu Gruškovje in do ene ure na mejnem prehodu Jelšane.

Policija opozarja, da se tudi danes pričakuje poostrena vstopna kontrola na kontrolnih točkah med Slovenijo in Avstrijo, na avstrijski strani. V primeru povečanega prometa so mogoči zastoji na Karavankah in Ljubelju, s tem pa tudi občasne popolne zapore obeh predorov.

Zaprti odseki cest zaradi del

Zaradi okvare vozila je na primorski avtocesti zaprt počasni pas pred počivališčem Ravbarkomanda proti Ljubljani.

Do 21. ure, na primorskih cestah pa do 22. ure, velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega sedem ton in pol.

Predvidoma do 2. septembra bo na primorski avtocesti na razcepu Gabrk zaradi del zaprt krak iz Kopra proti Sežani. Obvoz za osebna vozila je po regionalni cesti Divača–Sežana, za tovorna pa po regionalni cesti Divača–Senožeče in nato po avtocesti proti Sežani.

Na vipavski hitri cesti je zaradi del zaprt uvoz Vogrsko proti Vrtojbi. Na pomurski avtocesti je zaradi del zaprt priključek Murska Sobota proti Mariboru, izvoz in uvoz, vključno z bencinskim servisom.