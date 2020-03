Za mesec in pol se zapira del Bratislavske ceste v Ljubljani

Zaradi rekonstrukcije Letališke ceste bo v Ljubljani od danes do predvidoma 19. aprila za ves promet zaprta Bratislavska cesta na odseku od Letališke ceste do Španske ulice. Obvoz bo po Španski ulici, so pred dnevi sporočili z Mestne občine Ljubljana. Ob tem so pozvali k upoštevanju prometne signalizacije.

Občina sicer izvaja rekonstrukcijo Letališke ceste na odseku med Bratislavsko cesto in vzhodno obvoznico. Gre za zadnji odsek vpadnice, ki ga občina še ni preuredila v štiripasovnico. Občina je z javnim naročilom za izvajalca tega projekta izbrala družbi PZG in Prenova-Gradbenik, pogodba pa je vredna slabih 6,5 milijona evrov skupaj z DDV, piše STA.

Projekt je del več kot sto milijonov evrov vrednih naložb, ki so v teh letih načrtovane v poslovno-trgovskem središču BTC. Mestna občina Ljubljana, direkcija za infrastrukturo in Dars so marca 2017 zato podpisali sporazum, s katerim so se zavezali k nadgradnji tamkajšnjega cestnega omrežja, da bi to lahko preneslo pričakovan dodaten promet.

Med večjimi in težje pričakovanimi naložbami na območju BTC je sicer trgovina Ikea. To naj bi predvidoma odprli zgodaj jeseni, še poroča STA.