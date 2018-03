Vinjeni Norvežan s teslo lomastil po Ljubljani

Včeraj je vinjeni voznik tesle z Norveške v Ljubljani storil več prekrškov. Zbil je pešca in zadel v mestni avtobus, v obeh primerih pa odpeljal z mesta nesreče.

Fotografija je simbolična. Foto: Reuters

Norvežan s teslo je svoj 'pohod' po ulicah Ljubljane včeraj začel že ob 1.40 zjutraj. Takrat je na Parmovi ulici med vzvratno vožnjo zadel pešca in odpeljal s kraja, ne da bi mu nudil pomoč. Pešec je padel po tleh in se lažje poškodoval.

Obakrat je odpeljal z mesta nesreče

Štiri ure pozneje je 37-letni Norvežan z avtomobilom trčil še v parkirani avtobus LPP na postajališču Bavarski dvor in s kraja odpeljal. Pozneje so ga policisti izsledili v parkirni hiši na Vilharjevi ulici.

»Vozil je pod vplivom alkohola (0,88 mg/l). Policisti so vozniku izdali plačilni nalog za vožnjo z neprilagojeno hitrostjo in pobeg s kraja prometne nesreče, za vožnjo pod vplivom alkohola pa bodo zoper njega podali obdolžilni predlog. V primeru nesreče z udeležbo pešca, pa bodo zoper njega podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja zapustitve poškodovanca v prometni nesreči brez pomoči,« so sporočili s policije.