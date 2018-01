V petek odprtje: nova obvoznica mimo letališča na Brniku #video

Območje letališča bodo povečali za 35 hektarjev

Video: Obvoznica na Brniku pred odprtjem

Foto: Gregor Pavšič Že lani poleti smo pisali o gradbenih strojih, ki so brneli ob mednarodnem letališču pri Brniku. Takrat je namreč že potekala gradnja 2.350 metrov dolge obvoznice, ki jo bo direkcija za infrastrukturo v petek tudi uradno odprla.

Umiritev prometa in širitev letališkega kompleksa

Nova cesta bo precej umirila prometni tok do in mimo letališča ter omogočila njegovo širitev s trgovinsko-kongresnim središčem in nove cestne povezave z okoliškimi vasmi. Naložba v novo cesto znaša 2,6 milijona evrov. Približno tretjino tega zneska bo prispeval Fraport, zdajšnji večinski lastnik letališča. S prestavitvijo ceste bodo pridobili dodatnih 35 hektarjev zemljišča. Na območju današnje ceste bodo gradili letališko mesto Aeropolis, so za Siol.net napovedali že lani poleti.

To bo skupek trgovinskih, hotelsko-kongresnih, zabaviščnih in logističnih objektov, za katerega pri Fraportu še iščejo dodatne vlagatelje. Tem obljubljajo podelitev stavbne pravice za določeno število let, prodajo zemljišča za gradnjo in skupna vlaganja.

Na novi cesti so zgradili tri krožišča, ki bodo omogočala dostop do potniškega kompleksa, vzdrževalno-tehnične enote letališča, tovornega terminala in logistike. Zdajšnja cesta bo še vedno obstajala, a bo del notranje prometne uredite na letališču.



Obvoznica bo na tem mestu promet speljala mimo letališča, saj bo nova cesta, kot prikazuje spodnja skica, vodila nekoliko severneje.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič