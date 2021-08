Ulov tedna: Madžar s ferrarijem krepko čez omejitev #foto

Včeraj smo pisali o vozniku ferrarija rome, ki se je pred dnevi s svojim športnikom zataknil v eno izmed ozkih italijanskih uličic (povezava spodaj) in kljub očitno preozki poti kar nadaljeval z vožnjo. Prav tako so včeraj policisti prometne postaje Murska Sobota na avtocesti A5 ustavili voznika enakega avtomobila, ki je kljub omejitvi hitrosti 110 kilometrov na uro tam vozil s hitrostjo 236 kilometrov na uro.

Za volanom ferrarija roma je sedel 39-letni državljan Madžarske, ki je omejitev hitrosti prekoračil za kar 126 kilometrov na uro. Policisti so mu izdali plačilni nalog v višini 1.200 evrov in mu naložili še kazen devetih kazenskih točk. Voznik bi moral na javni cesti upoštevati omejitev hitrosti in s povečano hitrostjo ne bi smel ogrožati ostalih udeležencev v prometu. Preizkušanje takšnih hitrosti se testira v nadzorovanem in varnem okolju, kot je dirkališče. Tam bi voznik lahko iz ferrarija iztisnil vseh 456 kilovatov, ki jih proizvede 3,9-litrski osemvaljnik, in morebiti poskusil doseči najvišjo hitrost avta – 320 kilometrov na uro.

Tudi Romun občutno prehitro

Prav tako so izmerili hitrost na zapori ceste na odseku Vučja vas – Murska Sobota, kjer je voznik, državljan Romunije, vozil s hitrostjo 130 kilometrov na uro, čeprav je omejitev zaradi rekonstrukcije avtomobilske ceste 60 kilometrov na uro. Tudi njemu je bila izrečena globa v višini 1.200 evrov in devet kazenskih točk.

V tem tednu policijska akcija Hitrost

Letos je bilo do 15. julija zabeleženih 1.335 prometnih nesreč zaradi neprilagojene hitrosti, kar je pet odstotkov manj kot v enakem obdobju lani (1.406). A zelo zaskrbljujoče so najhujše posledice teh prometnih nesreč – letos namreč zaradi neprilagojene hitrosti beležimo že 26 smrtnih žrtev, skoraj toliko kot v celotnem letu 2020 (27 smrtnih žrtev). Med njimi je bilo največ voznikov motornih koles in voznikov osebnih avtomobilov. Do 20. julija 2021 je bilo kljub manjšemu obsegu prometa v prvem četrtletju ugotovljenih kar 74.522 kršitev s področja hitrosti, to je skoraj 11 tisoč kršitev več kot v enakem obdobju 2020 (63.614).

Od 9. do 15. avgusta zato poteka nacionalna akcija, policisti bodo v povečanem obsegu preverjali hitrost vožnje. Še posebej bodo aktivni na območjih, kjer je večja nevarnost za nesrečo. Policija bo v času akcije po vsej Sloveniji izvedla poostren nadzor hitrosti SPEED, ki je mednarodno usklajen. Nadzor hitrosti pomeni aktivnosti, povezane z umirjanjem prometa, in predstavlja uvod v začetek šolskega leta.