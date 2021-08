Slab voznik ali prevelik avto? Tako je voznik ferrarija obtičal v ozki uličici.

A, sodeč po videoposnetku, voznik ferrarija rome ni želel popustiti in je kljub očitno nerešljivemu položaju vztrajal in še vozil naprej. Nekdo mu je sicer pomagal pri manevriranju, a tudi to ni obrodilo sadov. K sreči je njegovo vožnjo po ulici opazila gospa in dala jasno vedeti, da iz te moke ne bo kruha.

Voznik je očitno preresno vzel sporočilo modela

Ferrari je z modelom roma želel povzeti brezskrben in uživaški način življenja v Rimu sredi petdesetih in šestdesetih let prejšnjega stoletja. Roma je športni kupe z razporeditvijo sedežev 2 + 2, poganja pa jo 3,8-litrski osemvaljni motor z močjo 456 kilovatov (620 "konjev"). Najvišja hitrost lahko preseže 320 kilometrov na uro.