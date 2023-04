Skrb vzbujajoče številke, ukrepi bodo nujni: nanje prvič šele pri 16 letih?

Lani sta v prometnih nesrečah z e-skirojem umrla dva uporabnika, oba sta bila samoudeležena, nobeden od njiju ni imel zaščitne čelade. Strmo narašča tudi število hudo in lažje poškodovanih, leta 2022 je bilo vseh poškodb 196, to je še enkrat več kot leto poprej, opozarjajo pri policiji in Agenciji za varnost prometa (AVP).

Antonio Avenoso, izvršni direktor Evropskega sveta za varnost prometa. Foto: AVP Lani je policija ugotovila 727 prekrškov, med katerimi prevladujeta nepravilna stran oziroma smer vožnje in neprilagojena hitrost, pa tudi neuporaba čelade, neupoštevanje pravila o prednosti, rdeče luči, uporaba mobitela in slušalk. Do začetka letošnjega aprila je bilo zabeleženih že 25 prometnih nesreč z udeležbo voznika e-skiroja.

"Čeprav menimo, da bi morali vozniki e-skirojev voziti s prilagojeno hitrostjo in bi morali vselej nositi čelade, je na drugi strani odgovornost mest, da vzpostavijo varno cestno infrastrukturo z mrežo ločenih kolesarskih stez in določijo ustrezne omejitve hitrosti, kar je ključno za večjo prometno varnost," je ob obisku Ljubljane povedal Antonio Avenoso, izvršni direktor Evropskega sveta za varnost prometa.

Pravila varne vožnje e-skirojev



Vozniki e-skirojev morajo voziti po površinah, namenjenih kolesarjem, po kolesarskem pasu, kolesarski stezi ali kolesarski poti. Kjer teh prometnih površin ni oziroma niso prevozne, pa morajo uporabniki voziti ob desnem robu smernega vozišča ceste v naselju, kjer je najvišja dovoljena hitrost vožnje omejena do 50 kilometrov na uro. Z e-skirojem se je torej prepovedano voziti po pločniku, ki je namenjen le pešcem.

Foto: Shutterstock

Simona Felser, v. d. direktorja Agencije za varnost prometa. Foto: AVP

V zadnjih treh letih in pol je bilo na slovenskih cestah že več kot 430 nesreč z udeležbo voznikov e-skirojev. Leta 2022 jih je bilo 231. Glavnina nesreč, skoraj 87 odstotkov, je zabeležena v naseljih. Največ povzročiteljev je bilo starih od 18 do 44 let, skrb vzbujajoče pa je, da je bilo sedem povzročiteljev starih do 14 let in 15 povzročiteljev starih do 17 let.

"Na tem mestu zato pozivamo k premisleku o dvigu starostne meje za vožnjo e-skiroja. Nedavno je Evropski svet za varnost v prometu predlagal najnižjo starost voznika e-skiroja 16 let ali omejitev v skladu s starostjo za vožnjo mopeda. Prav to smo predlagali že pred leti, saj naša nacionalna zakonodaja predpisuje, da lahko oseba vozniški izpit za kolo z motorjem oziroma moped opravi pri 15 letih. E-skiro je namreč láhko motorno vozilo in ne igrača," meni Simona Felser, v. d. direktorja Agencije za varnost prometa.

Število zabeleženih prekrškov hitro narašča

Policisti so leta 2020 pri voznikih e-skirojev ugotovili 79 kršitev, leta 2021 247 kršitev in leta 2022 že 727 kršitev. Najpogostejše kršitve so nepravilna stran in smer vožnje, neprilagojena hitrost, vožnja pod vplivom alkohola, neuporaba zaščitne čelade in nepravilnosti na vozilu. Raste tako število prometnih nesreč kot število ugotovljenih kršitev. Leta 2022 sta umrla dva voznika e-skiroja, letos pa je bilo v prometnih nesrečah udeleženih že 25 voznikov e-skirojev, kar je skrb vzbujajoče, saj se obdobje ugodnejšega vremena šele začenja.