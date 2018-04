Tovornjak prebil ograjo, štajerska avtocesta zaprta

Foto: Boštjan Strnad

Tovorno vozilo je prebilo varnostno ograjo

V nesreči je tovorno vozilo prebilo ograjo avtoceste. Avtocesta je posledično zaprta v obe smeri. Nastaja zastoj v obe smeri, osebna vozila lahko uporabijo obvoz po regionalni cesti med Tepanjem in Slovensko Bistrico.

Prestala prometna obvestila:



Na mejnih prehodih Gruškovje in Obrežje tovorna vozila čakajo na vstop v Slovenijo.



24. in 25. aprila, predvidoma med 8. in 17. uro bo promet skozi predor Karavanke urejen izmenično enosmerno zaradi del na avstrijski strani.



Predor Šentvid na gorenjski avtocesti bo zaprt proti Ljubljani vsako noč predvidoma do 27. aprila med 20. in 5. uro. Maja bodo zapore proti Kranju.

