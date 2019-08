Spektakularno: je to najbolj osupljiv most v Evropi? #video

Portugalci so v letu in pol zgradili zavidanja vreden cestni objekt, čez katerega je vožnja čisto vsakič posebno doživetje. Most Vasco da Gama je skupno dolg 17 kilometrov, od tega jih deset pelje prek vode.

To je eden najvpadljivejših cestnih objektov v Evropi in most, ki je s precej večjo pretočnostjo vozil omogočil učinkovitejšo cestno povezavo severne in južne Portugalske. Gre za najdaljši cestni most v Evropi. Izjema je le most na Krimskem polotoku.

Za dobro milijardo dolarjev so ga zgradili v letu in pol

Lizbonski most je skupno dolg 17 kilometrov, od tega se deset kilometrov ceste tik pred izlitjem v Atlantski ocean razprostira čez reko Taugus. Zgradili so ga leta 1998, ko je most nadomestil prejšnji, a prometno premalo pretočen most 25 de Abril. Ta je že prej povezoval oba bregova lizbonske reke.

Precej bolj moderen in večji most so gradili 18 mesecev (po ravno tako dolgem načrtovanju), pri gradnji je sodelovalo 3.300 delavcev. Odprli so ga tik pred takratno svetovno razstavo Expo v Lizboni. Gradnja mostu je stala 1,1 milijarde ameriških dolarjev.

Vožnja prek tega mostu v Lizboni je vselej nekaj posebnega. Foto: Gregor Pavšič

V vsako smer vodijo trije prometni pasovi, hitrost je večina omejena na 120 kilometrov na uro. Foto: Gregor Pavšič

Čez most dve tripasovnici, mostnino vozniki plačajo le v eno smer

Čez most v vsako smer peljejo trije prometni pasovi, hitrost je omejena na 120 kilometrov na uro. Na enem odseku je omejitev zmanjšana na sto kilometrov na uro, v primeru slabega vremena lahko omejitev hitrosti močno zmanjšajo tudi na drugih odsekih mostu. Ko bo dnevno povprečno število vozil naraslo na 52 tisoč, Portugalci načrtujejo ureditev še po enega prometnega pasu v vsako smer.

Mostnina za osebne avtomobile znaša 2,7 evra (tovornjaki plačajo do 11,7 evra), plačajo pa jo le vozniki v smeri severa.

Zoperstaviti se zna tako močnim sunkom vetra kot tudi potresom

Gradbinci predvidevajo, da bo most stal vsaj 120 let. Zmožen je prenesti vetrove z močjo do 250 kilometrov na uro in petkratno moč potresa, ki je leta 1755 uničil portugalsko prestolnico.

Most so poimenovali po slavnem portugalskem pomorskem raziskovalcu Vascu de Gami. Ob odprtju mostu in lizbonskem Expu 1998 so praznovali prav 500-letnico pomorščakovega prvega plutja od Portugalske do Indije. To mu je uspelo kot prvemu Evropejcu.

Osupljiv je pogled na konstrukcijo mostu in močne jeklenice, ki podpirajo njegovo gmoto. Pešci čez most ne smejo. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Pogled iz letala na manjši most 25 de Abril, ki ni zmogel vseh prometnih obremenitev in zato so letoa 1998 zgradili večji most Vasco da Gama. Foto: Gregor Pavšič