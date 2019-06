Semafor, na katerem ves čas gori rdeča luč: kaj storiti?

V Ivančni Gorici so postavili tako imenovani "pametni" semafor, na katerem ves čas gori rdeča luč in se prilagaja toku prometa. Zeleno luč se pokaže le tistim voznikom, ki spoštujejo omejitev hitrosti.

Ta semafor je v Ivančni Gorici na Ljubljanski cesti, v vse smeri pa na njem – tako za voznike avtomobilov kot tudi pešce – gori rdeča luč.

Pešci morajo za zeleno luč pritisniti gumb. Foto: Občina Ivančna Gorica

Voznikom, ki se mu približajo s hitrostjo do 50 kilometrov na uro, se samodejno prižge zelena luč in skozi križišče lahko zapeljejo z nezmanjšano hitrostjo. Če vozijo hitreje, ostane prižgana rdeča luč in vozniki morajo ustaviti. To velja tudi, če rdeča luč že gori za prehod pešcev.

Če želi pešec prečkati prehod, mora na drogu pritisniti stikalo in počakati na zeleno luč za varen prehod. Če tipke ne pritisne, se zelena luč ne prižge.