Proti morju daljši zastoji, pred Ravbarkomando že šest kilometrov

Binkoštni ponedeljek je praznik tudi na Madžarskem in v večjem delu Švice, zato mnogi odhajajo na podaljšani vikend na morje, vračali pa se bodo večinoma v ponedeljek in v torek, zato bodo zastoji tudi takrat.

Zaradi lepega vremena, praznikov in začetka počitnic v Avstriji in delu Nemčije je promet zelo povečan iz smeri Avstrije proti Hrvaški. Največja zastoja (približno štiri kilometre) sta na zahodni ljubljanski obvoznici od Kosez proti Vrhniki, šest kilometrov dolg zastoj je med Uncem in delovno zaporo na Ravbarkomandi, dolžina zastoja pa se še povečuje, poroča prometnoinformacijski center.

Na območju zastoja na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko se je proti Kopru zgodila tudi prometna nesreča, zaradi katere je promet še dodatno oviran, zastoj se je zaradi tega podaljšal in sega vse do razcepa Koseze na zahodni ljubljanski obvoznici.

Zastoji:



- Na ljubljanski zahodni obvoznici med razcepoma Koseze in Kozarje proti Brezovici, Primorski.

- Na primorski avtocesti med Uncem in viaduktom Ravbarkomanda proti Kopru, potovalni čas se podaljša za 10–15 minut, kar se še povečuje.

- Na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški.

- Na cesti Padna - Dragonja.

Zastoji so tudi na Hrvaškem ter v Avstriji v smeri proti Sloveniji.

Ta konec tedna poteka tudi športna prireditev Maraton Franja. Danes med 16. in 18.20 uro bo predvidoma popolna zapora na relaciji Ljubljana–Šmartinska cesta–Sneberje–Dragomelj–Domžale. Na cesti Brezovica–Podpeč–Ig–Ljubljana pa bodo občasne polurne popolne zapore od 8. do 12:30.

Mejni prehodi

Čakalna doba je na mejnih prehodih Gruškovje, Obrežje, Metlika, Jelšane, Dragonja ter Sečovlje pri izstopu.

Dela:

- Na štajerski avtocesti zaprt uvoz Blagovica proti Mariboru do 30. junija.

- Zaradi odstranjevanja cestninskih postaj bo na dolenjski avtocesti predvidoma do 14. junija zaprt priključek Drnovo v obe smeri.

- Cesta čez prelaz Pavličevo sedlo bo zaradi del na avstrijski strani zaprta predvidoma do 8. junija.

- Priključek Senožeče na primorski avtocesti je zaprt v obe smeri.

- Od ponedeljka, 10. junija, bo predvidoma 14 dni zaprta cesta Stari trg–Brezovica zaradi sanacije vozišča med Predgradom in Brezovico.