Predor Karavanke bo dalj časa zaprt, zastoji na avtocestah

Po podatkih prometno-informacijskega centra za državne ceste bo zaradi prometne nesreče ob vhodu v predor na avstrijski strani v obe smeri dalj časa zaprt predor Karavanke. Obvoz je mogoč preko prelazov Ljubelj, Jezerski vrh in Korensko sedlo. Za Jesenice in Kranjsko Goro priporočajo izvoz Lipce.

Portal promet.si poroča tudi o zastojih na gorenjski avtocesti od Kranja proti Brniku (zamuda od 15 do 20 minut), pred predorom Karavanke proti Avstriji pa je kolona dolga 500 metrov.

Zastoji so tudi proti Primorski iz smeri Rudnika proti Brezovici (zamuda od 15 do 20 minut) in iz smeri Brda proti Brezovici (zamuda deset minut).

Na štajerski avtocesti pred predorom Ločica proti Ljubljani so zastoji.

Cesta Bizeljsko–Čatež bo zaradi del na železniškem prehodu zaprta od sobote, 2. septembra, od 6. ure do ponedeljka, 4. septembra. Obvoz bo urejen.

Cesta Zbure–Škocjan bo zaradi del zaprta od 1. do 4. septembra. Obvoz bo urejen na cesti Škocjan–Dobruška vas–Družinska vas–Šmarjeta–Zbure in obratno.

Zaradi del bo 2. septembra od 7. do 19. ure in 3. septembra od 7. do 15. ure zaprta cesta Rače–Fram, 4. septembra pa bo v Bogojini zaprta cesta Bogojina–Gančani.

Popolne zapore zaradi ujme so na cestah Dravograd–Libeliče pri Tribeju, Soteska–Šentrupert v Podgorju pri Letušu, Ravne na Koroškem–Dravograd, Ljubljana–Litija pri Dolu (za tovorna vozila nad tri in pol tone je obvoz po avtocesti), Kamnik–Stahovica–Kamniška Bistrica, Kamnik–Gornji Grad, Podlom–Kranjski Rak–Luče in Luče–Ljubno ob Savinji.