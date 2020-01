Predor Karavanke zaprt za tovornjake: na počivališčih vse večja gneča

Zaradi praznika v Avstriji danes do 22. ure velja odredba o omejitvi prometa, zato vožnja skozi predor Karavanke za tovorna vozila ni mogoča. Zaradi zaprtja predora se že polnijo nekatera počivališča, so sporočili s policijske uprave Kranj.

Plato Karavanke, kjer opravljajo meritve s senzorji, in bencinski servis Hrušica sta že polna tovornih vozil. Polnijo se tudi druga počivališča. Čez dan ravno tako obstaja velika verjetnost daljšega zastoja na koncu gorenjske avtoceste in s tem tudi večje ovire v prometu, opozarjajo na policijski upravi Kranj in voznike tovornih vozil, ki so že na poti, hkrati pozivajo, da se do sprostitve izločijo iz prometa na počivališča Spodnji plavž na Jesenicah, Lipce, Radovljica in Voklo.

V tem trenutku pristojni odsvetujejo vožnjo proti Karavankam. Policija ob zaprtju predora poziva voznike k razumevanju in doslednemu upoštevanju prometnih pravil o hitrosti, varnostni razdalji, premikih, označevanju kolone, uporabi varnostnih pasov, neuporabi telefonov in drugih naprav.

