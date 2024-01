Pozor, na tem odseku zaradi burje več prevrnjenih tovornjakov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Primorska avtocesta je zaradi burje zaprta med priključkoma Kastelec in Kozina proti Ljubljani. Promet je preusmerjen na regionalno cesto Kastelec–Kozina.

Burja piha na:

- vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Selo ter na regionalnih cestah Vipava–Ajdovščina in Razdrto–Podnanos–Manče–Vipava, kjer velja prepoved za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami, 2. stopnja.

"Danes dopoldne bo burja na izpostavljeni legah na Primorskem v sunkih še presegala hitrost 100 kilometrov na uro, popoldne bo slabela," so opozorili pri Arsu. Foto: Arso

Zastoj tovornih vozil je na avtocesti med razcepom Gabrk in mejnim prehodom Fernetiči proti Italiji. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor Tabor.