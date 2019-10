Opozorilo: to je prometna past sredi mesta #foto

Tega okoliša nevajen voznik bi bil osredotočen nanje in bi v tem primeru lahko spregledal ključni prometni znak. To je opozorilo za bližino šole in začetek cone z omejitvijo 30 kilometrov na uro.

Kako dobro bi morali biti označeni najbolj kritični cestni odseki v mestih, kjer so v nevarnosti predvsem pešci in šolarji, ter kakšen vpliv ima (napredna) infrastruktura na prometno varnost?

Pešci so najbolj ogrožena skupina udeležencev prometa in v to smer se je gibala tudi zadnja preventivna akcija odgovornih državnih inštitucij, predvsem policije in Agencije za varnost v prometu (AVP). Naš bralec pa nas je na drugi strani opozoril na nedavno obnovljen odsek Vodnikove ceste v Ljubljani, kjer so občutno razširili površine za pešce in kolesarje, v krošnjah dreves in vsakodnevni prometni gneči pa lahko vozniki zelo hitro spregledajo opozorilo za bližino šole in hitrostno omejitev 30 kilometrov na uro.

Oči voznika lahko vidijo le določen obseg dejavnikov v prometu

Naj vas zgornja fotografija ne zavede. Naredili smo jo konec tedna, ko je bilo na Vodnikovi cesti zelo malo prometa. Med tednom je tu vse popolnoma drugače. Osrednja prometna pasova sta polna avtomobilov, naokrog pa mnogo pešcev in kolesarjev. Tega okoliša nevajen voznik bi bil osredotočen nanje in bi v tem primeru lahko spregledal ključni prometni znak. To je opozorilo za bližino šole in začetek cone z omejitvijo 30 kilometrov na uro.

Foto: Gregor Pavšič

Prehiter voznik bi v nevarnost spravil pešce (in kolesarje), sam sebe pa tudi v nevarnost prejetja visoke globe. Kdor bi (namensko ali potoma, ker je spregledal prometni znak) še naprej vozil s hitrostjo 50 kilometrov na uro, bi plačal 300 evrov in dobil tri kazenske točke.



Prekoračitev do 5 km/h: 40 evrov



Prekoračitev od 5 do 10 km/h: 80 evrov



Prekoračitev od 10 do 20 km/h: 300 evrov in tri kazenske točke



Prekoračitev od 20 do 30 km/h: 1.000 evrov in pet kazenskih točk



Prekoračitev za več kot 30 km/h: 1.200 evrov, 18 kazenskih točk in odvzem vozniškega dovoljenja

Kaj pa barvne talne oznake?

Bi lahko na območje nevarnosti bolje opozarjale talne oznake? Na primer na asfalt narisane oznake z omejitvijo na 30 kilometrov na uro. V nekaterih slovenskih mestih že lahko vidimo prehode za pešce, ki so pobarvani v modro barvo in so tako voznikom precej bolje vidni.

Pešci so med težje poškodovanimi udeleženci prometnih nesreč. Med 75 lani umrlimi v prometnih nesrečah je bilo 11 pešcev. Večji del, devet od 11, jih je umrlo v temnejšem delu dneva, večina v naselju.



Pilotsko opazovanje AVP glede ravnanja pešcev v prometu je pokazalo, da kar 93 odstotkov pešcev ne uporablja nobenega odsevnega elementa.



Največ pešcev umre ob pravilnem prečkanju prehoda za pešce, opozarjajo na AVP.



Tudi pri pešcih je vse bolj razširjena uporaba mobilnih telefonov, kar je še posebej problematično, ko prečkajo cestišče ali hodijo ob cesti.