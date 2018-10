Nov prijem v avtu: Se ga bomo učili tudi Slovenci?

Nizozemska spada med države, kjer je dnevna uporaba koles zelo priljubljena, temu primerna pa je tam tudi ureditev prometne infrastrukture. Kolesarske steze so torej zelo široke, kar povečuje razmik med kolesarji in avtomobili ter preostalimi prevoznimi sredstvi na drugi strani.

Nepreviden voznik lahko tako zapre pot kolesarju. Foto: Gregor Pavšič Voznik vrata odpre z desno roko – zakaj?

Poleg tega so Nizozemci pri usposabljanju novih voznikov uvedli še poseben prijem. To je majhen trik, ki pa lahko občutno izboljša varnost kolesarjev in zmanjša možnost trka. Ko Nizozemec izstopa iz avtomobila, kljuko vrat prime z desno, ne levo roko. Pri sopotniku je ravno obratno. Taka poteza potnika v avtu prisili, da zavrti telo, svoj pogled usmeri prek rame in tam opazi kolesarje, ki se mu približujejo. Če bi takrat odprl vrata, bi se lahko kolesar zaletel vanje.

To navado bodo predstavili Angležem, bi jo morali poznati tudi v Sloveniji?

To navado bodo zdaj poskušali uvesti tudi snovalci prometne varnosti v Veliki Britaniji. Tak postopek odpiranja vrat bodo zapisali v svojo zbirko Highway Code, zbor vseh predpisov in nasvetov za varno vožnjo v prometu. Britanci jo imajo že od leta 1931 in jo redno posodabljajo. Ta knjiga predvideva tudi ustrezno vedenje kolesarjev in pešcev, skratka vseh udeleženih skupin v prometu.

Poleg tega bodo natančneje opredelili varno prehitevanje avtomobilov in kolesarjev. Voznik avtomobila naj bi pri prehitevanju do kolesarja pustil vsaj toliko prostora, kot da bi prehiteval avtomobil. Besedno zvezo "naj bi" bodo predvidoma zamenjali z "mora".