Nov dan, novi zastoji na slovenskih cestah

Na primorski avtocesti pred Brezovico proti Ljubljani in na štajerski avtocesti pred Šentrupertom proti Ljubljani danes še potekajo dela. V soboto so tam nastajali dolgi zastoji, promet se predvsem na primorski avtocesti gosti tudi danes.

Na primorski avtocesti bo zaradi nujnega popravila cestišča, med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, danes do 14. ure zaprt vozni pas. Nastal je zastoj, približno 4, 5 kilometra. Obvoz za osebna vozila je možen po vzporedni regionalni cesti.

Štajerska avtocesta bo med priključkoma Šentrupert in Vransko proti Ljubljani, zaradi odstranjevanja cestninske postaje Vransko, zaprta do ponedeljka do 5. ure. Promet je preusmerjen na vzporedno regionalno cesto. Na izvozu Šentrupert je nastal zastoj, približno en kilometer. Zastoj je tudi na vzporedni cesti.

