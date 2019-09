Nočni policijski lov: ubežnika v VW golfu ujeli po filmsko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pod vplivom drog in alkohola je dolgo bežal

Voznik volkswagna golfa iz Gorenjske proti Ljubljani je bežal pred policisti in ti so ga ujeli šele po tako imenovanem "sendviču".

Gorenjski prometni policisti so v petek pozno zvečer obravnavali voznika, ki se je vse od Torovega izmikal prometni kontroli z različnimi manevri. Policisti so ga sicer začeli ustavljati na podlagi prijave nezanesljive vožnje.

Ustavil se je, nato pa pospešil do 200 km/h

Voznik je na daljši razdalji namreč večkrat nezanesljivo menjal prometne pasove in zaviral, spreminjal hitrost vožnje od minimalne do 200 kilometrov na uro, izvajal nenadne premike, se na avtocesti ustavil in potem speljal ter se z različnimi manevri zelo očitno izogibal ustavitvi.

Na Barju ga je več policijskih patrulj prisilno ustavilo s skupinskim zmanjševanjem hitrosti in potiskanjem ob rob avtoceste. Vdal se je šele, ko so ga policisti v to prisilili.

Bil je pod vplivom alkohola in nedovoljenih drog: avtomobil so mu zasegli

Voznik ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja, pozitivna pa sta bila preizkusa na alkohol in prepovedane droge. Elektronski alkotest je pri njem pokazal rezultat 0,68 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, hitri test na prepovedane droge pa prisotnost kokaina in amfetaminov. Voznik je v vozilu prevažal tri potnike. Enemu od njih so policisti zasegli manjšo količino prepovedane droge.

"Do ogrožanja preostalih udeležencev v prometu zaradi zelo dobro opravljenega dela policistov pri ustavljanju ni prišlo. Prav tako ni nastala materialna škoda na vozilih. Proti vozniku postopek še poteka. Osebni avtomobil so mu zasegli," so sporočili s kranjske policijske uprave.