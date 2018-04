Ni zakona, ni sektorskega merjenja hitrosti?

Dars odstopil od javnega razpisa

Sektorskega merjenja povprečne hitrosti na slovenskih cestah za zdaj ne bo. Ker prekrškovna zakonodaja ni spremenjena in poenostavljena, takega merjenja hitrosti in izdajanja kazni noče prevzeti policija, zato je Dars ustavil javni razpis za nakup potrebne opreme.

Predvidene lokacije sektorskega merjenja povprečne hitrosti:

Foto: DARS

Dars je ustavil razpis za dobavo, vzpostavitev delovanja in vzdrževanja opreme ter sistemov sekcijskega merjenja povprečne hitrosti na slovenskih avtocestah. Razlog je odločitev policije, da noče prevzeti skrbi za sisteme in obenem naloge izdajanja kazni.

Policija je zahtevala poenostavitev postopkov

Na policiji so želeli pred dogovorom doseči spremembo prekrškovne zakonodaje, ki bi omogočila poenostavitev postopkov. Ministrstvo za notranje zadeve je lani novembra namreč prevzelo stališče, da lahko policija sisteme za sekcijsko merjenje hitrosti prevzame v uporabo, ko bo zakonodaja na tem področju ustrezno spremenjena.

Sektorsko merjenje znižuje hitrosti

Sekcijsko merjenje povprečne hitrosti so pilotno do lanskega oktobra preizkušali na Trojanah (v smeri Ljubljane), kjer je taka rešitev uspešno znižala povprečne hitrosti vozil. Zaradi dobre prakse so se takrat pristojni odločili, da ne bodo več najemali, temveč kupili potrebno opremo. Trenutna odločitev sicer ne pomeni, da takega nadzora nad hitrostjo v Sloveniji ne bo, začetek uporabe pa se bo zagotovo precej oddaljil.

"Ne bomo odnehali. Prizadevali si bomo, da se dokončno določi, kdo je odgovoren za posamezno fazo projekta, kdo bo sistem upravljal in na kakšen način. Naše pobude in prošnje, naslovljene pristojnim ministrstvom, se bodo nadaljevale, nato bo razpis ponovljen," zagotavljajo na Darsu.