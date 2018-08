Neverjetno, kako se je poskušal izmakniti koloni #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ob prometnih zastojih vozniki občasno izberejo tudi bližnjico mimo stoječe kolone vozil in enega takih je na Gorenjskem ujela tudi kamera na policijskem avtomobilu.

Prek trave proti boljšemu izhodišču za nadaljevanje vožnje

V poletnih mesecih je eno izmed ozkih grl na slovenskih avtocestah tudi zaključek Gorenjske avtoceste pred predorom Karavanke. Tam se lahko dolge kolone vozil naberejo tako zaradi kontrole osebnih dokumentov na slovensko-avstrijski državni meji, kakor tudi občasnih prometnih nesreč v predoru ali pa na avstrijski strani avtoceste.

Več kilometrov dolge kolone so zalogaj za marsikaterega voznika in enega takih, ki je zapeljal kar prek trave proti počivališču in poskušal s tem pridobiti nekaj metrov boljše izhodišče za nadaljevanje vožnje proti Avstriji.