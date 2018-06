Od Ljubljane proti Kopru boste stali eno uro

Daljši zastoj je na primorski avtocesti pred cestninsko postajo Log proti Kopru iz smeri Viča in Podutika, potovalni čas se podaljša za 1 uro. Vozniki osebnih vozil lahko uporabijo obvoz po regionalni cestah Ljubljana - Brezovica - Vrhnika, Ljubljana - Podpeč - Borovnica - Vrhnika ali Ljubljana - Polhov Gradec - Horjul - Vrhnika.

Pnevmatika na vozišču ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici pred priključkom Rogoza proti Šentilju, Avstriji.

Trčili trije avtomobili in tovornjak, avtocesta nekaj časa zaprta

Vozilo povzročitelja je obstalo na prehitevalnem pasu, vanj je trčil še voznik tretjega udeleženega osebnega vozila. V trčenju sta se lažje poškodovali dve osebi, ki so ju z reševalnim vozilom odpeljali v celjsko bolnišnico. V trčenju so z lahkega priklopnika padle vreče naribanih jabolk, kar je še podaljšalo odstranjevanje posledic prometne nesreče, so sporočili s policije. Avtocesta je bila več ur zaprta, nastal je tudi daljši zastoj. Zastoji so bili tudi na regionalni cesti.

Okoli 7. ure so celjski policisti na avtocesti med izvozoma Celje center in počivališčem Lopata obravnavali še eno prometno nesrečo, v kateri je voznik tovornega vozila trčil v tovorno vozilo, ki je zaradi prejšnje nesreče stalo v koloni. Eden od voznikov se je v trčenju lažje poškodoval.

Uro kasneje pa so policisti na avtocesti v bližini izvoza Celje vzhod obravnavali tretjo prometno nesrečo. Trčili sta avtobus in kombinirano vozilo. Voznik avtobusa je peljal po odstavnem pasu, ker je nameraval zapustiti avtocesto na izvozu Celje vzhod, v tistem trenutku je z voznega pasu med dvema ustavljenima tovornima voziloma, na odstavni pas zapeljal voznik kombiniranega vozila, ki je prav tako nameraval zapustiti avtocesto in je zaprl pot vozniku avtobusa. V trčenju se je poškodovala ena potnica.

Nekaj čez 9. uro pa se je četrta prometna nesreča zgodila na avtocesti med Šentrupertom in Vranskim. Zaradi prekratke varnostne razdalje je prišlo do naletnega trčenja treh vozil. Nihče od udeleženih ni poškodovan. Vozila so umaknili na odstavni pas, tako je promet potekal po voznem in prehitevalnem pasu.

