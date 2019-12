Na primorki dvakrat počilo, nastal je daljši zastoj #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi dveh prometnih nesreč je oviran promet na primorski avtocesti pred priključkom Brezovica proti Ljubljani in pred Vrhniko proti Ljubljani. Nastal je daljši zastoj od Logatca proti prestolnici. Potovalni čas se podaljša za približno 20 minut. Zaradi jutranje prometne konice ravno tako nastajajo zastoji proti mestnim središčem.

Prometni nesreči ovirata promet na primorski avtocesti. Pred priključkom Brezovica proti Ljubljani so po podatkih ljubljanske policijske uprave trčila štiri vozila. Prehitevalni pas je bil nekaj časa zaprt, zaradi česar je nastal daljši zastoj. Po zadnjih informacijah je promet na tem odseku že sproščen, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Zaradi nesreče do zastoja prihaja tudi na odstavnem pasu na odseku primorske avtoceste pred Vrhniko proti Ljubljani. Potovalni čas se podaljša za približno 20 minut.

Obvoz za osebna vozila je mogoč po regionalni cesti Logatec-Vrhnika-Brezovica, vendar previdno, saj tudi na tem odseku nastajajo zastoji, poroča prometnoinformacijski center. Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji tudi proti mestnim središčem.

Pozor: nocoj popolna zapora štajerske avtoceste

Nocoj od 22.00 do 00.30 zjutraj bosta zaradi postavljanja prometne signalizacije dve polurni popolni zapori štajerske avtoceste med Lukovico in Blagovico v obe smeri.

Na dolenjski avtocesti med Grosupljem in Ivančno Gorico proti Novemu mestu bo do petka med 8.00 in 13.30 promet potekal po enem prometnem pasu.

