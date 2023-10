Na primorski avtocesti večkilometrski zastoj in okvara vozila

Okoli 20.35 se je na med Logatcem in Vrhniko v smeri Ljubljane zgodila prometna nesreča, zaradi katere je promet potekal po enem pasu, poroča promet.si. V smeri proti Ljubljani še vedno nastaja zastoj. Na primorski avtocesti od Razdrtega proti Ljubljani je zamuda približno 50 minut.

Zastoji so še na cestah Logatec-Vrhnika-Brezovica, Lucija-Izola in Šmarje-Koper.

Danes med 8. in 22. uro velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega sedem ton in pol.

Promet (zastoji):

Zaradi prireditve bosta danes med 10. in 13. uro zaprti regionalna cesta Novo mesto-Soteska in lokalna cesta Straža-Češča vas ter še nekatere lokalne ceste v Novem mestu.

Na ljubljanski južni obvoznici bosta do ponedeljka do 4. ure zjutraj zaprta oba izvoza na priključku Vič, iz smeri Dolenjske in iz smeri Primorske. Uvoz na avtocesto bo možen iz smeri Ceste Rdečega Križa in Dolgega Mosta.

Na štajerski avtocesti bo do 21. ure zaprt priključek Slovenska Bistrica jug v smeri Maribora. Zaprta bosta izvoz iz avtoceste in uvoz na avtocesto proti Mariboru, proti Ljubljani promet poteka nemoteno.

Cesta Lesično-Golobinjek bo pri Virštanju zaradi del zaprta do 1. oktobra do 19. ure.

Cesta Velenje-Graška gora-Šmiklavž bo pri Plešivcu zaprta zaradi obnove cestišča do 15. novembra 2023.

Stanje na cestah: