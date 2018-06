Med zidom in avtom: Koliko jih izziva življenje? #video

Video: Drzno prehitevanje na ljubljanski obvoznici

Zgornji videoposnetek je primer motorista, ki s prehitevanjem med zidom in prehitevalnim prometnim pasom na ljubljanski obvoznici tvega trčenje in hudo prometno nesrečo.

Dve tretjini najhuje poškodovanih motoristov zakrivi nesrečo

Motoristi so med najbolj ranljivimi udeleženci v prometu, kljub temu pa večino najtežjih nesreč – s smrtnimi žrtvami ali huje poškodovanimi osebami – zakrivijo sami. Medtem ko se je v prvih petih mesecih letošnjega leta število nesreč voznikov motornih koles zmanjšalo za dobrih devet odstotkov, je delež povzročiteljev med udeleženci vseh nesreč narasel s 57 na 63 odstotkov. Dva od treh motoristov, ki so udeleženi v prometne nesreče, sta po podatkih slovenske policije zanjo tudi kriva.

Video: Skozi predor onkraj stožcev

Število nesreč, žrtev in huje poškodovanih letos upadlo

Do konca maja je bilo letos v prometnih nesrečah udeleženih 185 voznikov motornih koles, od katerih jih je pet umrlo, 37 je bilo huje, 96 pa lažje poškodovanih. Od vseh udeleženih voznikov motornih koles jih je prometno nesrečo povzročilo 118, torej 63 odstotkov. Pred dvema letoma je bil delež motoristov, ki so bili sami povzročitelji hude prometne nesreče, kar 83-odstoten.

Statistika prometnih nesreč voznikov motornih koles (januar-maj)

2017 2018 Št. nesreč 214 185 Umrli 9 5 Huje telesno poškodovani 46 37 Lažje telesno poškodovani 91 96 Delež povzročiteljev nesreč 57 % 63 %

Foto: policija

Lani je četrtina umrlih motoristov vozila pod vplivom alkohola

Po statističnih podatkih je v zadnjih petih letih v povprečju na slovenskih cestah umrlo 22 motoristov na leto, 180 pa jih je bilo huje poškodovanih. Dve tretjini teh motoristov (66 odstotkov) sta sami povzročili prometno nesrečo, kažejo podatki Agencije za varnost prometa (AVP).

Tip motorja ne vpliva bistveno na vlogo pri najtežjih prometnih nesrečah. Med umrlimi motoristi je bilo največ voznikov športnih in navadnih motociklov, med njimi pa so bili tudi vozniki skuterjev. Poudariti velja podatek, da je skoraj četrtina umrlih motoristov (24 odstotkov) vozila pod vplivom alkohola.