Kaos skozi krožišča: So res krivi le vozniki? #video

Postavili smo se ob največje krožišče v Ljubljani in izven največje prometne konice opazovali vozniške manevre. Večina voznikov je skladno s prometno gostoto brezhibno vstopala in izstopala iz krožišča, mnogo pa jih je ostalo ves čas na notranjem pasu in so s tem blokirala vozila na vstopnih krakih v krožišče. Zakon o varnosti cestnega prometa sicer presojo daje vozniku, vseeno pa v večjih dvo- ali tripasovnih krožiščih svetujemo boljšo izkoriščanje notranjih pasov.

Mnogi mladi vozniki se z velikim krožiščem soočijo brez inštruktorja

Krožišča sicer spoznamo na teoretičnem delu opravljanja vozniškega izpita, po zakonu se mora z njimi danes pred opravljanjem izpita v praksi spoznati tudi vsak kandidat za vozniško dovoljenje. Toda ker je dvopasovnih ali celo tripasovnih krožišč v Sloveniji relativno malo, se kandidati, ki izpita na primer ne opravljajo v velikih mestih, med učenjem srečajo predvsem z enopasovnimi krožišči. Ti pa nudijo le osnoven princip krožišča, ne pa tudi bolj zapletenega in kompleksnega obnašanja v primeru večpasovnih krožišč.

Kako peljete skozi krožišče z vsaj dvema pasovoma? Vedno se takoj premaknem na notranji pas 50,00% +

Največkrat ostanem na zunanjem, na notranjega le takrat, ko ni gneče ... 42,86% +

Vedno ostanem na zunanjem pasu 7,14% +

Tripasovno krožišče pri Žalah v Ljubljani, kjer talne oznake ne dovoljujejo izvoza s srednjega pasu. Foto: Google

Od 'padalcev' do zadržanih voznikov

Zakon o varnosti cestnega prometa določa način vožnje skozi krožišča. Vseeno pa ključno presojo, po katerem pasu naj pelje, pušč« vozniku. Pomakniti se mora na notranji pas (kadar je krožišče vsaj dvopasovno), toda kadar je njegov izvoz 'blizu', lahko ostane kar na zunanjem. V krožišču se tako srečajo vozniki različnih znanj in hitrosti vožnje.

"V krožiščih naletimo na težavo tako imenovanih 'padalcev'. To so torej vozniki, ki krožišče zapuščajo s prečkanjem več prometnih pasov. V krožišče zapelje tudi marsikateri voznik, ki morda okolico slabše pozna ali pa si preprosto ne upa zapeljati na notranji pas. Tak voznik se drži varno desno in tako vozi vse do svojega izvoza, taki vozniki pa zato pridejo navzkriž s prej omenjenimi 'padalci'. Vozniki, ki vztrajajo na zunanjem pasu, tudi onemogočajo vključevanje novih voznikov in tako zmanjšujejo pretočnost krožišča," pravi naš sodelavec in dolgoletni učitelj vožnje v avtošolah Aleš Črnivec.

Zavijanje z notranjega pasu morajo dovoliti tudi talne oznake



V krožišču z dvopasovnimi izvozi bi sicer pričakovali izvoz tudi z notranjega (v primeru Žal srednjega) pasu, a talna prometna signalizacija tega ne dovoljuje. Čeprav sta torej pasova na izvoznem kraku dva, je skladno z oznakami dovoljeno zavijati le s povsem notranjega pasu. Če bi bilo zavijanje s srednjega pasu dovoljeno, bi moral biti po Zakonu o varnosti cestnega prometa skrajno desni (zunanji) pas namenjen izključno zavijanju v desno.