Novi projekti Revoza: Kakšne avte bodo delali?

Revoz je lani izdelal 189 tisoč avtomobilov, večino jih izvozijo. Glavni trg je Francija. Foto: Gregor Pavšič Direktor proizvodnje: Petmilijonti avto iz Revoza bo že električni

Družba Revoz, ki je naslednik nekdanje novomeške tovarne IMV, praznuje jubilej izdelave štirimilijontega avtomobila. V tovarni, ki danes izdeluje štiri različne avtomobile, se letos bližajo svojemu rekordu proizvodnje in s skrivnostnim nasmeškom čakajo na nove projekte Renaulta.

"Če je jubilejni štirimilijonti avtomobil clio z dizelskim motorjem, bo naš petmilijonti avtomobil najbrž električen, morda celo že avtonomen," je povedal Jože Bele, direktor Revozove proizvodnje.

Pregled avtomobilov iz tovarne v Revozu:

Začetek/konec proizvodnje Št. izdelanih vozil Renault 4 1973-1992 575.824 Renault 12 1974-1977 7.728 Renault 16 1974-1976 342 Renault 18 1980-1998 18.714 Renault 5 1989-1998 295.863 Renault clio 1993-1998 299.831 Clio II 1998-2015 1.495.157 Twingo II 2007-2014 994.240 Wind 2010-2013 13.123 Twingo III 2014- 225.312 Smart forfour 2014- 153.377 Clio IV 2017- 56.896

Gibanje proizvodnje Revoza v zadnjem obdobju Foto: Gregor Pavšič

Proizvodnja raste, Revozu se obetajo tudi novi projekti

Revoz danes izdeluje štiri različne avtomobile. To so renault clio, renault twingo ter bencinska in električna različica Smartovega malčka forfour. Danes znaša delež električnih vozil iz Revoza zgolj tri odstotke, v prihodnje pa se bo zagotovo povečal.

Vodstvo Smarta je pred kratkim obiskalo Novo mesto ter potrdilo kakovost in količine za njihova smarta. Sodelovanje med Revozom, Renaultom in Daimlerjem se zdi trdno in usmerjeno v prihodnost.

Od leta 2014 obseg proizvodnje raste, Revozu se obetajo tudi novi projekti. O njih vodstvo družbe še noče govoriti. Kaan Ozkan, predsednik uprave, je vseeno napovedal, da bo Revoz v prihodnje izdeloval tudi električna vozila za Renault, ne le za Smart.

Revoz je izdelal 575 tisoč priljubljenih "katrc". Foto: Gregor Pavšič

Najmanj uspešen model je bil nenavadni wind, ki so jih izdelali le 13 tisoč. Wind je bil sicer predvsem neposrečen poskus Renaulta. Foto: STA

Vse se je začelo s priljubljeno "katrco"

Zgodba takratnega IMV in Renaulta se je začela leta 1973 z modelom renault 4. Takrat so lahko dnevno izdelali 150 vozil, imeli so štiri tisoč zaposlenih. Pri renaultu 5 so lahko dnevno izdelali že 400 vozil in imeli kar šest tisoč zaposlenih. Leta 1989 sta Renault in IMV ustanovila družbo Revoz.

Ko je Renault tovarni v Novem mestu zaupal proizvodnjo novega clia, so v to uvedli prvega robota. Prvič so uvedli tudi stalno nočno izmeno, kar je bila takrat posebnost za slovensko gospodarsko okolje. Omenjeni robot je skrbel za nanos tesnilne mase na obrobje vrat.

Danes znaša proizvodna kapaciteta Revoza kar tisoč vozil na dan, karosernica se ponaša že s 75-odstotno stopnjo avtomatizacije. V njej je skoraj 500 robotov.

Leta 2014 le 93 tisoč izdelanih vozil, letos jih bo že 210 tisoč

Rekord proizvodnje so dosegli v času druge generacije twinga, ko so izdelali 212 tisoč avtomobilov. Leta 2014 je proizvodnja padla na 93 tisoč vozil in se lani dvignila do 189 tisoč izdelanih avtomobilov. Vodstvo Revoza za letos napoveduje 210 tisoč izdelanih avtomobilov. To je predvsem zasluga lanskega ponovnega zagona proizvodnje clia četrte generacije.

Revoz danes zaposluje 3.381 ljudi. Med temi je slaba četrtina žensk, povprečna starost vseh zaposlenih pa je 39 let. Revoz je največji slovenski izvoznik in po prihodkih tretje največje slovensko podjetje.