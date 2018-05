Ujet v "akciji": Motorist po zadnjem kolesu mimo radarja #foto

"Takšna drznost in slog vožnje nista nikakršna vrlina, ampak začetek tragične poti v najslabše in najnevarnejše scenarije. Želimo si, da do tega ne pride, zato vztrajno pozivamo k previdnosti in upoštevanju prometnih pravil," je glede motorista, ki je po zadnjem kolesu vozil 146 kilometrov na uro, zapisala policija.

Gorenjski prometni policisti v predoru Sten v Škofji Loki že od marca izvajajo meritve hitrosti motornih vozil. Omejitev v tem enocevnem dvosmernem predoru škofjeloške obvoznice v obeh smereh je 60 kilometrov na uro.

Policisti so do zdaj ugotovili več kot 200 prekoračitev hitrosti nad 30 kilometrov na uro, za kar globa znaša 250 evrov in tri kazenske točke, ter štiri nad 50 kilometrov na uro, pri čemer je zagrožena globa 1.200 evrov in 18 kazenskih točk.

Policija išče predrznega motorista

Med najhitrejšimi sta bila dva motorista. Enemu je merilnik izmeril hitrost 132 kilometrov na uro, drugemu, ki je bil še posebej predrzen, pa kar 146 kilometrov na uro. O prekršku tega motorista, ki je merilnik hitrosti prevozil po zadnjem kolesu, policisti še zbirajo obvestila.

Policija prosi vse, ki prepoznate objestnega motorista na fotografiji, da to sporočite na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.

"Motoristi naj veščine preizkušajo na poligonih in dirkališčih"

Policija je objavila še spodnji dve fotografiji prometnih nesreč, v katerih sta umrla policista. "Motoristi naj veščine preizkušajo na poligonih in dirkališčih, nikoli pa ne na cestah, kjer souporabljajo prometne površine in kjer s hujšimi kršitvami prometnih pravil zelo ogrožajo udeležence v prometu. Pravi motorist vse to ve in upošteva," je ob tem zapisala policija.

Foto: policija

Foto: policija