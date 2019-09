Kdaj na odstavni pas? Le v primeru težav in nikar čakati v avtu

Na slovenskih avtocestah z vsakim letom narašča število nesreč, ko vozilo trči v drugo stoječe vozilo na odstavnem pasu. V primeru okvare je zato nujno, da vsi potniki zapustijo avtomobil in počakajo na ustrezne službe na varnem za ograjo, oblečejo odsevni telovnik in postavijo varnostni trikotnik. Vsekakor je čakanje v avtomobilu povsem neprimerna rešitev in v nevarnost postavlja vse potnike v avtu.

Tedensko se zgodita dve nesreči, ko vozilo trči v drugo stoječe vozilo na odstavnem pasu. Foto: Metka Prezelj

Število nesreč na slovenskih cestah narašča

Med leti 2017 in septembrom 2019 je bilo na slovenskih nesrečah skoraj 50 tisoč prometnih nesreč. V dve in pol letnem obdobju je to več kot petdeset prometnih nesreč na dan. Od tega je bilo v tem času okoli tristo prometnih nesreč, kjer je vozeče vozilo na avtocesti trčilo v stoječe vozilo na odstavnem pasu avtoceste.

V letu 2018 so je po podatkih Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa zgodilo 85 nesreč in je življenje izgubila ena oseba, ko je v stoječe vozilo na avtocesti trčilo drugo vozilo. V letošnjem letu se je do avgusta zgodilo že 59 takšnih prometnih nesreč, k sreči pa do sedaj niso terjale nobene smrtne žrtve. To pomeni, da se v povprečju kar dvakrat tedensko zgodi prometna nesreča takšnega tipa.

Največ tveganja za vzdrževalce avtoceste

Kar polovica naletov na avtocestah je v vzdrževalce in njihovo delovno opremo. Po podatkih Darsa kar 50 odstotkov vseh naletov na odstavnem pasu povzročijo vozniki tovornih vozil, 40 odstotkov osebna vozila, preostala desetina povzročiteljev pa so kombiji. Še en zanimiv statistični podatek je, da je za takšno vrsto nesreč v 70 odstotkih kriv voznik vozila s slovenskimi registrskimi oznakami.

V največji nevarnosti so ravno vzdrževalci avtocest, ki svoja vozila med delom ustavijo na odstavnem pasu.

Nikar ne čakajte na pomoč v avtu

Pri ustavljanju na odstavnem pasu je med najpomembnejšimi stvarmi, ki jih lahko storimo za varnost potnikov je, da vsi potniki varno in čimprej zapustijo avto. Seveda to ne pomeni odprtje vseh vrat na stežaj in brezglavo izstopanje iz vseh smeri. Potniki morajo avto zapustiti na desni strani, tam kjer je ograja in mimo ne vozijo avtomobili. Še prej si morajo nadeti odsevne telovnike. Levih vrat ne odpiramo in na tisti strani ne izstopamo, saj lahko v tistem trenutku mimo pripelje nepazljiv voznik, ki vozi preblizu skrajnemu robu voznega pasu.

Vsi potniki se postavijo za varovalno ograjo in počakajo na prihod ustreznih služb. Ko so vsi na varnem je za večjo varnost potrebno na razdalji vsaj 100 metrov od vozila postaviti varnostni trikotnik.

Če ne veste točne lokacije na pomoč priskoči stebriček SOS



Stebrički SOS so ob slovenskih avtocestah med seboj razmaknjeni dva kilometra in so v pomoč, ko voznik ne ve točne lokacije, kjer je prišlo do težav. Prometni informacijski center bo s tem pridobil točno lokacijo ustavljenega vozila in glede na vrsto težave poklical primerno službo.

Za ustavljanje na odstavnem pasu 80 do 300 evrov

Z globo 300 evrov se kaznuje voznika, ki ustavi, vozi ali parkira na odstavnem pasu ali odstavni niši pa to ni nujno oziroma gre za ustavitev v sili, vozila pa voznik ne odstrani. Če tega ne stori, odstrani vozilo na njegove stroške izvajalec rednega vzdrževanja cest, skladno z določbami zakona, ki ureja ceste.

80 evrov globe lahko dobi fizična oseba, med hojo po avtocesti in hitri cesti ker ne nosi odsevnega telovnika. Voznika se kaznuje z globo 80 evrov, če njegovo vozilo obstane zaradi okvare, prometne nesreče ali drugega vzroka na cesti in zato predstavlja nevarnost za druge udeležence cestnega prometa in voznik ne vklopi varnostnih utripalk. Enaka globa čaka tudi voznika, ki ni postavil varnostnega trikotnika.