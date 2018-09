Kako se izogniti eni od višjih kazni na cestah?

Policisti na slovenskih cestah vsak dan ujamejo več kot deset voznikov s premajhno varnostno razdaljo. Ta povzroča zastoje in verižna trčenja, voznika pa lahko v primeru globe olajša za od 40 do 300 evrov. Na avtocesti smo preverili, kakšne so navade voznikov zunaj glavne prometne konice.

Neustrezna varnostna razdalja spada med neposredne vzroke številnih nevšečnosti v vsakdanjem prometu. Premajhna razdalja med vozili poskrbi za hitrejši nastanek zastojev, prav tako je večja nevarnost naletov in verižnih trčenj.

Označbe so vzpostavljene na odseku avtoceste A2 med Ljubljano (Šmartnim) in Vodicami. Foto: DARS V teoriji za varnostno razdaljo dve sekundi, v praksi pa?

Predlanskim se je zaradi neustrezne varnostne razdalje pripetilo 327, lani pa 357 prometnih nesreč. Varnostna razdalja mora ne glede na vozne razmere omogočati, da lahko voznik zmanjša hitrost ali ustavi vozilo in s tem prepreči trčenje, če voznik pred njim zmanjša hitrost ali ustavi vozilo.

Varnostna razdalja mora hkrati omogočati, da se lahko voznik, ki prehiteva, varno vrne na izhodiščni prometni pas.

V normalnih okoliščinah varnostna razdalja ne sme biti manjša od razdalje, ki jo prevozimo v dveh sekundah. Če vozimo s hitrostjo 100 km/h, tako varnostna razdalja znaša vsaj 54 metrov, pri hitrosti 130 km/h pa vsaj 72 metrov.

Puščice preprosto pokažejo ustreznost razmaka med vozili

Na Gorenjski avtocesti so pri Darsu letos vzpostavili testno označitev, ki ponazarjajo ustrezno varnostno razdaljo. Na cesto so narisali puščice, ki predvidevajo ustrezen razmak med avtomobili pri hitrosti 130 kilometrov na uro. Označbe so vzpostavljene na odseku avtoceste A2 med Ljubljano (Šmartnim) in Vodicami, kjer so puščice na skupni dolžini treh kilometrov cestišča nanizane v medsebojni oddaljenosti 70 metrov.

Video – Primeri dobrih in slabih praks z gorenjske avtoceste

Na odsekih brez tovrstnih talnih označb si lahko vozniki med vožnjo kadarkoli pomagajo tudi z drugim orodjem: tako imenovanim "pravilom dveh sekund". Uporabljamo ga tako, da si ob robu cestišča sami izberemo predmet oziroma orientacijsko točko. Ko pred nami vozeče vozilo z zadnjim delom vozila prevozi izbrano točko, začnemo šteti v sekundnem taktu: "Enaindvajset, dvaindvajset." Če ob izteku štetja dveh sekund sami prevozimo isto točko s sprednjim delom vozila, imamo ustrezno varnostno razdaljo. Če jo prevozimo predčasno, pa je naša varnostna razdalja premajhna.

Policisti vsak dan ujamejo več kot deset voznikov s premajhno varnostno razdaljo

Policisti ustrezno varnostno razdaljo merijo s posebnimi laserji in, sodeč po statistiki, ti prekrški niso redki. V prvih osmih mesecih letošnjega leta je policija ugotovila 2.539 tovrstnih kršitev, kar pomeni več kot deset na dan.

"Ustrezna varnostna razdalja med vozili je razdalja, ki jo vozilo pri določeni hitrosti prevozi v dveh sekundah. Ob dobrih prometnih razmerah, kadar se oblikuje kolona, ki vozi z zmanjšano hitrostjo se varnostna razdalja lahko zmanjša, vendar ne sme biti manjša od razdalje, ki jo vozilo pri hitrosti, s kakršno vozi, prevozi v eni sekundi," pravi teoretična razlaga ustrezne varnostne razdalje po Zakonu o predpisih v cestnem prometu, ki za tak prekršek sicer predvideva globo od 40 do 300 evrov. To je tako eden od dražjih prekrškov, globa za telefoniranje med vožnjo je le 80 evrov.

Radarski tempomati spustijo avtomobile bližje



Številni moderni avtomobili imajo vgrajen opozorilni sistem za merjenje varnostne razdalje v sekundah. Pri tem upoštevajo hitrost in razdaljo do vozila pred nami. Aktivni tempomati sicer omogočajo manjšo varnostno razdaljo od zgoraj omenjene. Tretja stopnja samodejne vožnje bo omogočila varnejšo vožnjo po avtocestah, saj bodo avtomobili sami skrbeli za pravilno razdaljo (to počnejo že danes), prav tako pa tudi prevzeli nadzor nad volanom v teh predvidljivih okoliščinah.