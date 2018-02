Stanje v prometu se počasi normalizira #video

Jutranje razmere na cestah - kje sneg povzroča težave?

Učenje vožnje po snegu: V Avstriji da, v Sloveniji tabu #video

Aktualne razmere na cestah (vir: PIC) Na primorski avtocesti je zelo počasen promet med Logatcem in cestninsko postajo Log. Čas vožnje se podaljša za približno 10 minut. Zaradi okvare tovornega vozila na podravski avtocesti je promet oviran na priključku Letališče Maribor proti Ptuju. Zaradi burje je na hitri cesti Razdrto - Nova Gorica, med Nanosom in Ajdovščino, prepovedan promet za kamp prikolice in vozila s ponjavami ter hladilnike do 8 t. Prepoved za tovorna vozila:- za priklopnike in polpriklopnike na hrvaški strani mejnega prehoda Jelšane ter na regionalnih cestah Ajdovščina - Col - Črni Vrh - Godovič ter Spodnja Idrija - Godovič;- nad 7,5 t na mejnih prehodih Petrina, Podplanina, Babno Polje in Zavrč proti Hrvaški ter na cesti Jugorje pri Metliki - Štrekljevec - Ručetna vas. Čez prelaze Jezerski Vrh, Ljubelj in Korensko Sedlo ter na cesti Petrovo Brdo - Podrošt so obvezne verige. Zaradi zasneženega cestišča sta zaprti cesti Volče - Solarji in Zgornji Čačiči - Osilnica.

Jutro na zasneženih cestah

Vse glavne avtoceste v državi in tudi večina regionalnih cest so bile zjutraj zasnežene. Čas za prevoz v jutranji prometni konici se je podaljšal.

Že v zgodnjih jutranjih urah so nastale težave na primorski avtocesti, kjer so okrog polnoči zdrsnili prvi tovornjaki. Vozniki so na družbenih omrežjih objavljali fotografije avtoceste in svetovali, naj se na cesto odpravijo le, če je to nujno. Tudi zjutraj je bil na primorski avtocesti in hitri cesti med Razdrtim in Novo Gorico oviran promet zaradi zdrsa tovornih vozil.

Gorenjski policisti so med 5. uro in 8.30 obravnavali štiri prometne nesreče z materialno škodo. Voznike opozarjajo, naj prilagodijo hitrost in povečajo varnostno razdaljo ter se izogibajo prehitevanjem in naglemu zaviranju.

Prizor s pomurske avtoceste. Video: Planet TV / Uroš Maučec

Pet ključnih poudarkov vožnje po zasneženih cestah



Pravilen položaj za volanom: volan držati "petnajst do treh", roke v komolcu rahlo pokrčene, zapestje ob iztegnjenih rokah na vrhu volana.



Ustrezna zimska oprema: gume z dovolj globokim profilom, očiščeno vozilo, lopata v prtljažniku, dovolj goriva …



Večja varnostna razdalja, prilagojena hitrost, zbranost in predvidevanje prometa.



Bolj nežno in ne sunkovito obračanje volanskega obroča, vse reakcije vozila so počasnejše.



V avtu s sistemom ABS je treba zavirati s polno močjo.

Fotografije: Jutranji utrinki z zasneženih cest

Tudi avtobus LPP skozi rdečo luč. Delo na cesti ohromilo promet na regionalki Vrhnika-Lj @SiolNEWS @SiolAVTOMOTO @promet_si pic.twitter.com/su8Y8D4QEq — Gregor Pavsic (@GregorPavsic) February 7, 2018

Foto: Daniel Fazlić Foto: Daniel Fazlić

Foto: Daniel Fazlić

Foto: Vid Libnik

Na severni ljubljanjski obvoznici je cesta proti Kosezam kopna, menjavo voznih pasov pa proti BTC ovirajo snežne brazde. Promet je že bolj upocasnjen. Dva pluga nista plužila :) @SiolNEWS pic.twitter.com/doXnpY0rYz — Metka Prezelj (@SuhaVoda) February 7, 2018

Foto: Aleksander Kolednik

Nekateri so že zelo zgodaj prijeli za lopato. Foto: Metka Prezelj

Foto: Ajda Brlec

Na delu je vozilo vozil zimskih služb, a se sneg vseeno oprijemlje cestišča. Foto: Metka Prezelj

Snežne službe že od zgodnjih jutranjih ur skrbijo za prevozna vozišča. @SiolNEWS @SiolAVTOMOTO pic.twitter.com/pynOEXZDWp — Metka Prezelj (@SuhaVoda) February 7, 2018

Ura je pol sedmih in promet se hitro zgoščuje, zaradi nove pošiljke snega je že prišlo do zdrsov tovornih vozil. Na ljubljanski severni obvoznici je promet tekoč. @SiolNEWS @SiolAVTOMOTO pic.twitter.com/tb8wPQMf66 — Metka Prezelj (@SuhaVoda) February 7, 2018

Jutranje razmere z Dolenjske proti Ljubljani. Foto: Metka Prezelj

Jutranje razmere v Postojni. Foto: DARS

Za jutranjo rekreacijo je dobro poskrbljeno :) Fantje so pridni, da našj čevljj ne bodo premočeni. @SiolNEWS pic.twitter.com/9AnaymUPKb — Metka Prezelj (@SuhaVoda) February 7, 2018

Zapadli sneg v Ljubljani. Foto: Metka Prezelj

Zasnežene so tudi regionalne ceste. To je primer jutranjih razmer z Vrhnike. Foto: DARS

Izločanje tovornih vozil je na:



- primorski avtocesti pred počivališčem Ravne v smeri Ljubljane ter pred Vrhniko proti Kopru,

- hitri cesti Nova Gorica-Razdrto, pred cestninsko postajo Bazara proti Razdrtem,

- avtocesti Fernetiči-Gabrk, pred počivališčem Povirje v smeri Gabrka,

- avtocesti Maribor-Podlehnik, pred priključkom Podlehnikom proti Hrvaški.



Prepoved za priklopnike in polpriklopnike je:

- na avtocesti Lendava-Maribor, na uvozu Murska Sobota proti Mariboru,

- na regionalnih cestah Ajdovščina-Col-Črni Vrh-Godovič ter Spodnja Idrija-Godovič,

- na hrvaški strani mejnih prehodov Petrina in Podplanina, na Babnem Polju, Zavrču in Gruškovju pa nad 7,5 tone.



Zaradi zasneženega cestišča je zaprta cesta Volče-Solarji.