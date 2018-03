Ulici v središču Ljubljane bosta tri mesece zaprti za promet

V središču Ljubljane bosta zaradi rekonstrukcije cest za ves promet zaprti Gosposvetska cesta in Dalmatinova ulica do Miklošičeve ceste. Dela bodo predvidoma končana konec junija.

Zaradi rekonstrukcije bosta od 3. aprila do predvidoma 30. junija za ves promet zaprti Gosposvetska cesta in Dalmatinova ulica do Miklošičeve ceste, so sporočili z Mestne občine Ljubljana (MOL). Za popolno zaporo so se odločili zato, da bodo dela lahko končana v najkrajšem mogočem času, zatrjujejo.

Spremenjene proge LPP

Na severnem delu Slovenske ceste bo v tem času veljala spremenjena prometna ureditev, po kateri bo izvoz mogoč le v smeri Tivolske ceste. Križišče Slovenske in Gosposvetske ceste bo v tem času prevozno le za avtobuse LPP, kolesarje, intervencijska vozila in imetnike dovoljenj MOL za Slovensko cesto.

Mestni avtobusi bodo vozili po spremenjenih progah. Proge, ki so sicer speljane po Gosposvetski cesti, bodo imele obvoz po Tivolski cesti, proga 5, ki poteka po Dalmatinovi ulici, pa bo imela obvoz mimo avtobusne postaje na Resljevo cesto. Na Tivolski cesti bo urejeno začasno avtobusno postajališče, tista na Gosposvetski cesti in Dalmatinovi ulici pa bodo v času zapore ukinjena.

Foto: MOL Za pešce in kolesarje bodo vzpostavljeni koridorji ob gradbišču, ki se bodo sproti prilagajali poteku del, oziroma bodo označene druge obhodne ali obvozne poti.

Območje bo dobilo enako podobo kot Slovenska cesta

Nova podoba Gosposvetske ceste bo sledila videzu Slovenske ceste, poleg tega bodo zasadili drevored, tlakovali "trg" pred cerkvijo ter na križiščih, prehodih in avtobusnih postajališčih uredili taktilne oznake za slepe.

Dalmatinova ulica bo tudi v prihodnje ostala enosmerna. Z zoženjem voznih pasov bodo na severni strani ulice pridobili dodaten prostor za vzpostavitev kolesarske steze proti zahodu, med parkirnimi mesti pa je predvidena ureditev enostranskega drevoreda.

Strpnost in uporaba alternativnih načinov mobilnosti

MOL občane prosi za strpnost in prilagajanje situaciji na terenu. Udeležence v prometu pozivajo, da se pravočasno odpravijo na pot, preverijo aktualno stanje prometa, poiščejo obvoze oziroma druge poti. Pri tem svetujejo uporabo alternativnih hitrejših načinov, kot so hoja, kolo, javni prevoz, sopotništvo, souporaba avtomobila, parkirišča P+R …

Udeležence v prometu in prebivalce prosijo za razumevanje ter potrpljenje, saj območje obnavljajo za boljšo mobilnost in s tem večjo kakovost bivanja, so še poudarili na MOL.