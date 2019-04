Gneča na mejnih prehodih, vozniki najdlje čakajo na Gruškovju

Ker se velikonočni prazniki počasi končujejo, se na mejnih prehodih s Hrvaško že pojavljajo čakalne dobe pri vstopu v Slovenijo. Vozniki osebnih vozil trenutno najdlje čakajo na mejnem prehodu Gruškovje, in sicer eno uro in 15 minut. Čakalne dobe so tudi na mejnih prehodih Jelšane, Dragonja in Obrežje.

Čakalne dobe na mejnih prehodih s Hrvaško (ob 10.08): Gruškovje: ena ura in 15 minut za voznike osebnih vozil pri vstopu, ena ura za avtobuse pri vstopu.

Zgornji Leskovec: 40 minut za voznike osebnih vozil pri vstopu.

Jelšane: pol ure za voznike osebnih vozil pri vstopu.

Dragonja: 20 minut za voznike osebnih vozil pri vstopu.

Obrežje 20 minut za voznike osebnih vozil pri vstopu.

Največje zgostitve prometa pričakujejo na primorski, dolenjski in gorenjski avtocesti

Na prometno-informacijskem centru sicer danes predvsem popoldan in tudi v torek pričakujejo močno povečan promet iz turističnih krajev proti urbanim središčem ter od Hrvaške proti Avstriji in Italiji. Največje zgostitve pričakujejo na primorski in dolenjski avtocesti proti Ljubljani ter na gorenjski avtocesti do Karavank.

Na agenciji za varnost prometa so opozorili, da je med podaljšanim prazničnim koncem tedna zaradi sončnega vremena in višjih temperatur na cestah tudi več motoristov, kolesarjev in drugih udeležencev v prometu. Zato pozivajo k največji možni stopnji previdnosti in strpnosti. Človeški faktor je namreč ključen za varnost v prometu, a obenem izjemno nepredvidljiv, dodajajo.