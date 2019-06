Gneča in zastoji na avtocestah, na Gruškovju čakalna doba dve uri in pol

Zaradi praznikov in podaljšanega konca tedna v Avstriji in Nemčiji je močno povečan promet na nekaterih slovenskih avtocestah, ki vodijo od meje z Avstrijo proti slovenski obali in mejnim prehodom s Hrvaško. O gneči in zastojih zdaj poročajo s štajerske, primorske in podravske avtoceste. Na mejnem prehodu Gruškovje vozniki na izstop iz države čakajo dve uri in pol.