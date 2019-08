Darsova izjema: mimo Ljubljane brez vinjete

Foto: DARS

Do 30. novembra brez vinjete

Regionalna cesta Ljubljana (Šmartinska cesta) in Šentjakob bo predvidoma med 6. avgustom in 30. novembrom 2019 zaprta za ves promet zaradi graditve meteorne kanalizacije v naselju Sneberje. Med njeno zaporo bodo vozniki lahko uporabili avtocesto in hitro cesto kot obvozni cesti brez vinjete na relaciji med priključkoma Ljubljana - Sneberje na štajerski avtocesti A1 in Ljubljana - Nove Jarše na hitri cesti H3 oziroma severni ljubljanski obvoznici, in sicer v obe smeri vožnje, tako iz Sneberij proti Jaršam kot iz Jarš proti Sneberjam.