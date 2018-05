Cene bencina in dizla ostajajo nespremenjene #grafika

Vlada je danes na dopisni seji znižala trošarine na neosvinčen bencin in dizel. Zaradi tega posredovanja bodo cene reguliranih pogonskih goriv, ki so na najvišji ravni v približno treh letih, tudi od torka ostale nespremenjene, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.

Regulirani pogonski gorivi, dizel in neosvinčen 95-oktanski bencin, sta s podražitvijo pred 14 dnevi dosegli najvišji ravni po novembru 2014 oziroma po juliju 2015. Liter 95-oktanskega bencina tako stane 1,351 evra, cena dizla pa je pri 1,296 evra.

Naftni trgovci sicer cene 100-oktanskega bencina in kurilnega olja ter 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah določajo sami. Drugod po državi so cene 95-oktanskega bencina in dizla regulirane.

Vlada je na današnji dopisni seji izdala uredbo o določitvi zneska trošarin za energente, s katero je znižala trošarine na neosvinčen bencin in dizel. S tem je nevtralizirala pritisk izrazitega porasta cen surove nafte na mednarodnih trgih ter neugodnega gibanja vrednosti evra glede na ameriški dolar, so poudarili v sporočilu za javnost. Cene glavnih dveh energentov bodo zaradi tega ostale nespremenjene.

Od torka bo tako trošarina za neosvinčen bencin nižja za 2,951 centa na liter in bo znašala 47,829 centa na liter, trošarina za dizel pa bo nižja za 3,333 centa na liter in bo določena pri 39,272 cena na liter.

Vlada razmere na trgu redno spremlja, pri vodenju trošarinske politike pa upošteva različne cilje in dejavnike (cilje ekonomske politike, gospodarske razmere, okoljsko politiko, zdravstvene politike in konkurenčnost v primerjavi s sosednjimi državami), ki jih je treba ustrezno uravnotežiti, so še poudarili.

Sprememba višine trošarine glavnih dveh energentov bo ob predpostavki, da bodo tako spremenjene trošarine veljale celo leto, prihodke iz naslova trošarin v letošnjem letu znižala za 29 milijonov evrov. Na mesečni ravni to pomeni 4,8 milijona evrov manj javnofinančnih prihodkov iz naslova trošarin od glavnih dveh pogonskih energentov. Zneski trošarin ostalih energentov ostajajo v sedanji višini.

Foto: Marjan Žlogar