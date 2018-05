Avto uničen, voznica preživela hudo nesrečo #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predvsem zaradi uporabe varnostnega pasu in drugih varnostnih elementov v vozilu je včeraj na gorenjski avtocesti voznica brez težjih poškodb preživela hudo prometno nesrečo s prevračanjem.

Nesreča se je zgodila včeraj, ko je voznica na avtocesti zapeljala v naletno varovalno ograjo in se z avtomobilom prevrnila na streho. Silovitost trčenja je sicer omejila že ograja, voznica pa se je težjim poškodbam izognila tudi zaradi pravilne uporabe varnostnega pasu. Vozilo je bilo uničeno, voznica pa je po podatkih policije utrpela le lažje poškodbe.

Pripet varnostni pas je ključnega pomena za varnost voznikov in potnikov, optimalno učinkovit pa je le, če je pravilno uporabljen.

Foto: policija

Foto: policija

Kako pravilno pripnemo varnostni pas?

- Sponka varnostnega pasu mora biti vstavljena v zaklep (sliši se KLIK).

- Varnostni pas se mora tesno oprijemati in prilegati celemu telesu - ne sme biti ohlapen ali zvit, da lahko varuje s svojo celotno širino.

- Pravilno mora biti nastavljena višina varnostnega pasu na stebričku.

- Zgornji del mora potekati čez sredino ramena, spodnji del pa pod trebuhom čez boke.

Za optimalno učinkovitost morata biti pravilno nastavljena tudi sedež in vzglavnik sedeža. V primeru slabo nastavljenega sedeža, predvsem če je ta izrazito nagnjen, lahko v primeru naglega zaviranja in trčenja udeleženec zdrsne s sedeža, slabo nastavljen vzglavnik pa bo slabše varoval glavo in je ne bo učinkovito zadržal.

Gorenjski policisti so lansko leto ugotovili 3.113 kršitev, povezanih z neuporabo ali nepravilno uporabo varnostnega pasu. Največ neuporabe varnostnega pasu je na cestah v naseljih, pri nepravilni uporabi pa gre zlasti za pripenjanje pod pazduho, v posameznih primerih pa je pas samo zapet v zaklep, vendar oprijema sedež, ne človeka. To vozniki počnejo zato, da izključijo piskanje za nepripet varnostni pas.