Znova gneča na cestah

Zastoji so tudi pred delovno zaporo proti Ljubljani med priključkom Jesenice vzhod in galerijo Moste (en kilometer), na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški (dva kilometra), na štajerski avtocesti med priključkom Celje/vzhod in počivališčem Zima proti Mariboru (en kilometer) ter na cesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Jelšane (tri kilometre).

Na mejnih prehodih Dobovec, Jelšane in Gruškovje čakajo vozniki osebnih vozil pri vstopu v Slovenijo približno dve uri in pol, na Dragonji in Obrežju pa približno eno uro, približno uro in pol na Obrežju za vstop čakajo tudi vozniki avtobusov. Na Jelšanah in Gruškovju čakajo vozniki osebnih vozil pri izstopu približno uro in pol, na Dragonji in Obrežju pa približno pol ure, približno pol ure pri izstopu na Obrežju čakajo tudi vozniki avtobusov.